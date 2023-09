Les Oilers doivent apprendre à ne pas perdre, selon Leon Draisaitl

Pour le commun des mortels, il existe peu de différence entre gagner et éviter de perdre. Pour les Oilers d’Edmonton, ce détail est déterminant pour leurs chances de remporter la coupe Stanley, selon Leon Draisaitl.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’équipe albertaine semble dans la course, sans toutefois être en mesure d’atteindre la grande finale. Avec des joueurs au talent générationnel comme Draisaitl et Connor McDavid, les Oilers peuvent se permettre d’y croire chaque année.

«Nous voulons évidemment gagner la coupe Stanley ici, il n’y a aucun doute là-dessus, a indiqué l’Allemand en conférence de presse, jeudi. Je crois que nous devons être prudents en ne nous mettant pas trop de pression. Il y a 31 autres équipes qui essaient de faire la même chose que nous. Il y aura des hauts et bas, mais je crois que nous avons le groupe pour y parvenir. Nous avons le bon état d’esprit. Nous avons beaucoup appris au cours des dernières années.»

«Nous sommes déterminés, et ça se voit par le fait que tout le monde travaille fort et essaie de rapidement retrouver le rythme. [...] Nous sommes excités pour cette année et nous sommes excités pour les gars qui sont arrivés. Ça devrait être une bonne année», a-t-il poursuivi.

Les Oilers ont été assez discrets durant l’été, mais ont néanmoins offert une prolongation de contrat au défenseur Evan Bouchard. L’attaquant Connor Brown tentera quant à lui de relancer sa carrière à Edmonton avec son vieux comparse McDavid. Aussi, Sam Gagner et Brandon Sutter tenteront de convaincre l’organisation de miser sur eux durant le camp d’entraînement.

Des hauts et des bas

Peu d’équipes montrent un visage plus menaçant en attaque que les Oilers. Avec Ryan Nugent-Hopkins, ils ont compté sur trois joueurs ayant dépassé le plateau des 100 points et également quatre marqueurs de 35 buts et plus.

Sauf qu’en séries, ils ont été éliminés deux fois de suite par les éventuels champions : les Golden Knights de Vegas en 2023 et l’Avalanche du Colorado en 2022. Draisaitl estime que son équipe et lui devront s’améliorer au cours de la saison régulière et finalement apprendre de leurs erreurs.

«Parfois, j’apprends à ne pas perdre un match plutôt que d’apprendre à le gagner. Je crois que nous sommes la meilleure équipe de la ligue pour remporter clairement des matchs, mais je ne pense pas que nous soyons très bons pour trouver des façons de ne pas perdre. Je crois que ça prend un peu de maturité. Parfois, il faut passer au travers des déceptions et des moments difficiles pour apprendre et aller de l’avant», a-t-il expliqué.

Le joueur de centre, qui aura 28 ans à la fin du mois d’octobre, a établi un sommet en carrière en 2022-2023 avec 128 points. Malgré les déceptions des dernières années, il continue de regarder vers l’avant avec le sourire.

«Ça donne une sensation bizarre, parce que je me sens assez jeune, mais j’amorce aussi ma 10e année au sein de l’organisation. Le temps passe si vite, mais en même temps, j’ai beaucoup de plaisir et j’ai eu de très belles années», a confié Draisaitl.