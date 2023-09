LNH : les Panthers seront encore plus redoutables, d’après leur capitaine

Ce ne sera pas plus facile pour le Canadien au sein de la forte section Atlantique en 2023-2024 et au nombre des adversaires qu’il croisera sur son chemin, il y a les Panthers de la Floride qui entendent poursuivre sur leur lancée du printemps dernier.

L’histoire de la formation du sud des États-Unis est connue. Après avoir terminé au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey en 2021-2022, elle a déçu en subissant l’élimination au deuxième tour. Cependant, ce n’était que partie remise, car elle a connu un scénario un peu inversé l’année suivante : une saison régulière plus compliquée, au terme de laquelle la Floride a pris le huitième rang de l’Association de l’Est, et des séries éclatantes, marquée par la victoire aux dépens des puissants Bruins de Boston en ronde initiale et une participation à la finale de la Coupe Stanley.

• À lire aussi: L’achat des Sénateurs pourrait être officialisé la semaine prochaine

• À lire aussi: Logan Cooley pourrait-il connaître un plus gros impact en Arizona que Juraj Slafkovsky à Montréal?

• À lire aussi: Canadien de Montréal: est-ce le début de la fin pour Jake Allen?

Ainsi, le capitaine du club, Aleksander Barkov, s’attend à voir les siens profiter de cet élan des derniers mois. Même avec la présence de rivaux redoutables comme les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay dans la division, il croit que son équipe se débrouillera à merveille.

«Tout ce parcours nous a rendus plus forts, a -t-il considéré pendant le balado "NHL @TheRink". Le noyau est sensiblement le même et nous avons vécu pas mal tout. Nous avons gagné quelques séries, nous étions en arrière, nous sommes revenus pour l’emporter.»

«On a joué à Toronto, probablement le plus gros marché de hockey, en séries. On a donc fait l’expérience de cela, tout comme de la Caroline et de sa manière de jouer. Puis, il y a évidemment eu la finale. Je pense que c’était une autre histoire. Ces jours passés durant celle-ci nous ont montré que cette série était différente de toutes les autres. Maintenant, nous avons vécu cela et nous savons», a-t-il poursuivi.

Le meilleur des mondes?

Aussi, tout le monde nage comme un poisson dans l’eau chez les Panthers, à en croire certains de leurs joueurs. Acquis à l’été 2022, l’attaquant Matthew Tkachuk était loin de dissimuler sa joie d’évoluer au sein du club lors d’un entretien livré au site Florida Hockey Now. Si ce n’est pas le paradis, c’est tout proche, selon lui.

«Je savais que j’allais aimer cela. C’est une mauvaise réponse, mais j’aime littéralement tout : les gars, la ville, les activités. Quand on quitte l’aréna à 2 h du matin, ce n’est pas complètement sombre et sans éclairage à l’extérieur. Lorsque vous y êtes, c’est comme d’habitude, a-t-il dit. Mais nous sommes ici pour gagner des matchs de hockey et non pas pour suivre un bon mode de vie.»

Toutefois, un environnement de travail agréable ne nuira pas à la cause.

«C’est le meilleur des mondes pour moi. Je peux me présenter là afin d’effectuer mon travail. Tout le monde est sur la même longueur d’ondes. On trimer dur et on veut obtenir du succès. Et je suis capable de retourner chez moi. J’aime encore regarder des parties de hockey le soir. Ce n’est pas comme si j’allais pêcher ou jouer au golf à chaque seconde de la journée. Je suis un hockeyeur et j’aime ce que je fais. En revanche, tous ici vivent du bon temps grâce à la vie et aux gens des environs», a-t-il décrit.