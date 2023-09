LNH : une rencontre des DG qui pourrait être déterminante pour ces deux hommes

Fait plutôt inhabituel à cette période de l’année, les directeurs généraux et les entraîneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) se réunissent ces jours-ci à Chicago et d’ailleurs, la rencontre pourrait en dire long sur l’avenir de Stan Bowman et de Joel Quenneville.

Tel que rapporté par le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, une réception en présence des instructeurs et des DG a eu lieu jeudi soir dans la ville des vents. Également, une rencontre des DG seulement était à l’horaire le lendemain et à cette occasion, les deux anciens employés des Blackhawks devaient prendre la parole, selon ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet.

• À lire aussi: Blackhawks : Eddie Vedder annonce une bonne nouvelle à Chris Chelios

• À lire aussi: LNH : les Panthers seront encore plus redoutables, d’après leur capitaine

Évidemment, Bowman et Quenneville tentent de convaincre les organisations de la LNH de leur accorder une nouvelle chance; toutefois, ils devront obtenir l’approbation du commissaire Gary Bettman pour revenir au boulot. Au cours des derniers mois, les noms des deux hommes ont été mentionnés dans plusieurs rumeurs.

Respectivement ex-DG et ancien pilote des Hawks, Bowman et Quenneville se trouvent sur la voie d’évitement depuis 2021. Le scandale Brad Aldrich, un ancien adjoint qui aurait agressé sexuellement le joueur des Hawks Kyle Beach en 2010, a mené à leur départ. Les gestes reprochés à Aldrich se seraient déroulés le printemps de la première conquête de la coupe Stanley de Chicago.