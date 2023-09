Météo: après la vague de chaleur, le temps gris s’installe au Québec

La vague de chaleur est bel et bien terminée au Québec qui renoue durant la fin de semaine avec un temps plus nuancé en termes d’ensoleillement, en raison de la présence plus soutenue de nuages avec un risque d’averses sur certains secteurs.

Le temps nuageux avec toutefois des éclaircies sera accompagné dès samedi par une chute des températures qui ne dépasseraient pas les 22 degrés dans le sud du Québec notamment à Montréal, selon Environnement Canada.

Le même scénario météo est attendu dans le centre de la province, où les nuages seront plus denses dans certains secteurs avec 40 % de probabilité d’averses, mais la chute du mercure n’empêchera pas un petit effet humidex de prévaloir.

En revanche, le temps sera pluvieux dans les secteurs de l’est du Québec, alors que de 10 à 15 millimètres de pluie sont prévus dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et la Gaspésie, le tout sous des températures ne dépassant pas les 20 degrés.

Pour la journée de dimanche, le ciel sera couvert, mais sans précipitations presque partout, alors que des éclaircies sont anticipées en Outaouais ainsi que dans certains secteurs de l’est de la province, selon les prévisions de l’agence fédérale.