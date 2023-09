Noces d’albâtre

Mariés le 8 septembre 1948 à l’église de Honfleur, André Chabot et Laurette Henry (photo) fêtent aujourd’hui leur 75e anniversaire de mariage. Le couple, qui habite toujours ensemble dans la maison qu’ils ont construite en 1949 à Saint-Lazare-de-Bellechasse, a eu 7 enfants (4 garçons et 3 filles) et depuis, la famille n’a cessé de s’agrandir avec l’ajout de 16 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants (bientôt un 25e). M. Chabot (alias Charlot), constamment épaulé par son épouse, a tenu un garage de mécanique automobile pendant de nombreuses années à Saint-Lazare. Tous deux âgés de 96 ans, Laurette et André sont un couple exceptionnel aux dires de tous. Très appréciés dans leur communauté, ils sont aussi la fierté de toute leur descendance. Félicitations à vous deux.

La croisière s’est amusée !

Photo fournie par Agence OMG

Barbara Chillas, instigatrice du projet « La Croisière s’amuse » qui a fait sortir, le temps d’une journée, les tricoteuses de leur isolement pour leur faire vivre l’énergie d’une expérience de groupe, peut dire : mission accomplie. Trente-deux tricoteuses ont embarqué à bord du traversier Héritage 1, lundi, pour vivre une expérience unique de tricot collectif où partages et rires étaient omniprésents. Le succès de l’activité organisée par le Mouton Noir Lainerie de Trois-Pistoles fut tel que les participantes venues de Québec, Mont-Joli et Trois-Pistoles en redemandent pour 2024.

Anniversaires

Photo tirée du site alexbilodeau.ca

Alexandre Bilodeau (photo), ex-skieur acrobatique (bosses), médaille d’or aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, maintenant conférencier et conseiller aux investissements, 36 ans... Pink, chanteuse et compositrice américaine, 44 ans... Pierre Sévigny, restaurateur (Tim Hortons sur Bouvier), 52 ans... Joe Bocan, chanteuse québécoise, 66 ans... Diane Jules, comédienne québécoise, 71 ans... Zachary Richard, chanteur américain, 73 ans... Rogatien Vachon, gardien de but (LNH) pour le Canadien de 1966 à 1971, 78 ans... Rodrigue Biron, chef de l’Union nationale (1976-80), 89 ans.

Disparus

Photo d'archives

Le 8 septembre 2022 : Elizabeth II (photo), 96 ans, reine et monarque la plus célèbre de la planète avec un règne de 70 années, le plus long de l’histoire britannique... 2021 : Claude Montmarquette, 78 ans, chercheur, économiste et professeur québécois... 2017 : Pierre Bergé, 86 ans, homme d’affaires et mécène français... 2016 : Prince Buster, 78 ans, chanteur, DJ et percussionniste jamaïcain... 2015 : Joaquin Andujar, 62 ans, ancien lanceur des Ligues majeures et gagnant des Séries mondiales... 2014 : Michel Daigle, 57 ans, communicateur (animateur radio CHGB, CHNC, CFLP et CKMN) et directeur de Centraide Bas-Saint-Laurent... 2014 : Roger Auque, 58 ans, ancien otage au Liban, journaliste chevronné et grand reporter... 2012 : Allyre Sirois, 89 ans, juge canadien... 2011 : Michel Roy, 81 ans, ancien diplomate et journaliste... 2003 : Sœur Berthe, 91 ans, auteure de plusieurs livres de recettes gastronomiques... 2000 : Yves Gaucher, 66 ans, peintre québécois.