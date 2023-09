«One chip challenge»: la croustille la plus piquante retirée des magasins après la mort d’un ado

La compagnie qui produisait la croustille vendue comme étant la plus piquante sur terre, utilisée par plusieurs pour relever le «défi une chip», a décidé de retirer son fameux produit des étagères «par grande prudence» après le décès d’un adolescent cette semaine.

«Nous avons constaté une hausse du nombre d’adolescents et autres qui ne tiennent pas compte de nos avertissements. En conséquence, même si le produit respecte les standards de sécurité alimentaire, par grande prudence, nous travaillons activement [...] pour retirer les produits des étagères», a déclaré la compagnie Paqui sur son site internet, a rapporté CNN jeudi.

La décision survient après qu’un jeune garçon de 14 ans du Massachusetts ait perdu la vie vendredi dernier, peu après avoir pris part au «One chip challenge» («défi une chip») qui consiste à avaler la croustille la plus épicée au monde, conçue à base du piment le plus fort sur terre et vendue individuellement dans un petit cercueil.

«Le défi une chip de Paqui est destiné uniquement aux adultes, avec un étiquetage clair et proéminent indiquant que la croustille n’est pas destinée aux enfants ou à toute personne sensible aux aliments épicés», a réitéré la compagnie en caractère gras sur sa page d’accueil.

L’adolescent, Harris Wolobah, avait d’abord commencé à souffrir d’importants brûlements d’estomac à la suite du défi, avant d’être retrouvé sans vie plus tard dans la journée.

Une autopsie est toujours en cours pour confirmer la cause exacte du décès.

En attendant, des remboursements sont offerts à ceux qui ont déjà acheté le produit et qui sont invités à le retourner, tandis que la compagnie travaillerait d’arrache-pied avec les détaillants pour les retirer des étagères.