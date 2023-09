Peter Gabriel au Centre Vidéotron: le pari réussi de la nouveauté

Il y a les gloires du rock septuagénaires qui remplissent les arénas en ne jouant que les succès qui les ont rendus célèbres et il y a Peter Gabriel, qui ose se présenter devant un Centre Vidéotron rempli avec un spectacle à moitié bâti autour de chansons quasi inconnues du public.

C’était un pari audacieux, que la légende britannique du rock progressif, 73 ans bien sonnés, a relevé haut la main, vendredi soir, lors de la première nord-américaine de sa tournée i/o, à Québec.

Sept ans après son concert avec Sting au Festival d’été, les retrouvailles étaient manifestement attendues. En mettant le pied sur une scène surplombée de plusieurs écrans de tailles diverses et avant même de jouer la moindre note, il a reçu une belle ovation. « Je suis touché », a dit celui qui s’est adressé à la foule en français toute la soirée.

Après avoir dit à la blague que ce n’était pas lui, mais plutôt son avatar « 20 ans plus âgé, avec 20 kilos de plus et chauve » qui se trouvait devant nous, le concert a pris son envol dans l’intimité, au son de Washing of the Water, joué près d’un feu de camp avec son fidèle bassiste Tony Levin.

Excellent cru

Le reste de son excellente troupe a suivi et on a pu partir à l’aventure.

i/o, donc, c’est le titre d’un premier album de chansons originales en vingt ans dont la parution ne cesse d’être repoussée. Des 22 chansons entendues durant ce concert délectable d’un bout à l’autre, onze devraient d’y retrouver.

Constat : un excellent cru nous attend et on peut en séparer les titres (dont plusieurs ont été déposées sur les plateformes d’écoute depuis le début 2023) en deux catégories.

Il y a d’abord les chansons planantes, plus introspectives, un groupe parmi lesquelles la splendide Four Kinds of Horses et Love Can Heal ont particulièrement retenu l’attention.

Dans un rayon plutôt pop-rock, les dynamiques i/o, Road To Joy et The Court ont touché la cible. À cheval entre les deux, la mélodie de plus en plus entrainante de Live and Let Live (un clin d’œil à McCartney?) a réussi à faire danser la foule.

Des classiques pour se lâcher lousse

Entre les découvertes incitant à une écoute attentive, Peter Gabriel a bien sûr puisé dans ses classiques. Les Digging In The Dirt, Big Time et Sledgehammer ont permis au chanteur et au public de se lâcher lousse.

L’album So, son grand succès populaire des années 1980, a fourni cinq titres, dont une remarquable interprétation de Red Rain, tandis que le duo Don’t Give Up a mis de l’avant la voix juste et sensible de la violoncelliste Ayanna Witter-Johnson.

Placées à la fin de ce généreux concert de deux heures 50, entracte inclus, la mythique Solsbury Hill, In Your Eyes et Biko, impeccables, avaient aussi de quoi satisfaire les plus exigeants des nostalgiques.

Scénographie soignée

En plus d’offrir un succulent menu musical, Peter Gabriel a fait part dans ses nombreuses interventions de ses préoccupations quant au sort de la planète, la croissance de l’intelligence artificielle en plus de dédier la chanson And Still à sa mère, décédée en 2016.

La scénographie, axée sur une utilisation judicieuse des écrans et jeux de lumières soignés, sans être tape à l’œil, étaient bien mis au service de la musique.

On retient l’utilisation d’une large toile diaphane, au début de la seconde partie, derrière laquelle Gabriel est apparu multiplié, en ombre chinoise et en peintre abstrait.

Public indiscipliné

Tout aurait été parfait, n’eut été, encore une fois, l’indiscipline d’une partie de la foule. Malgré le fait que le concert était annoncé pour 20h, des centaines de personnes n’avaient toujours pas regagné leurs places quand Peter Gabriel est apparu.

L’incessante et dérangeante circulation, ça passe encore, mais la plupart de ces spectateurs semblaient indifférents à la musique et cherchaient leurs sièges en parlant fort. Il a fallu une bonne quinzaine de minutes, et trois chansons, avant que ça se calme, et le même manège s’est évidemment reproduit au retour de l’entracte.

Il y a définitivement du savoir-vivre qui se perd.

Peter Gabriel sera au Centre Bell de Montréal le 13 septembre.