Phase 4 de Samuel-de Champlain : Les citoyens veulent être consultés

Les citoyens de l'est de la ville de Québec saluent l'idée du gouvernement de lancer un concours d'idées pour la phase 4 de la promenade Samuel-de Champlain, mais ils demandent à être consultés avant.

• À lire aussi: Autoroute Dufferin-Montmorency: le boulevard urbain attendra la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain

• À lire aussi: Finie la deuxième métropole, oui à la phase quatre de la promenade

• À lire aussi: Phase 4 de la promenade Samuel-de Champlain: Marchand se réjouit de la confirmation de Julien

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a récemment confié au Journal qu’il lancera incessamment un «concours d’idéation» destiné aux experts, afin de réfléchir à l'aménagement de la phase 4 de la promenade, longtemps souhaitée par les citoyens et les maires Labeaume et Marchand. La Table citoyenne Littoral Est veut être entendue avant qu'on procède. Elle a d'ailleurs publié une lettre publique à cet effet.

Guider les firmes

La Table veut que le projet «réponde aux besoins de la communauté», qui connaît bien son milieu et qui a des attentes. «C'est notre préoccupation», exprime Daniel Guay, de la Table citoyenne. Cela permettrait de guider le travail des firmes intéressées, dit-il. Car il souligne que dans un tel concours, il est possible que des experts internationaux qui ne connaissent pas les particularités du territoire et les besoins locaux répondent à l'appel.

Pour les citoyens, l'accès à la plage de la baie de Beauport par l'avenue D'Estimauville est primordial. Cela implique le réaménagement complet des bretelles autoroutières et le déplacement de la voie ferrée. Un enjeu de taille, mais qui a été fait dans le secteur est, fait remarquer M. Guay. «Si on réaménageait l'autoroute et les voies ferrées, ce serait un grand gain.»

Naturaliser les berges

Aussi, le verdissement et la naturalisation des berges sont nécessaires, dit-il. «On a empiété dans le fleuve pour faire l'autoroute. Maintenant, comment on peut redonner ses droits à la nature en faisant de la végétalisation et des corridors de biodiversité ?»

Comme le maire Bruno Marchand et son prédécesseur Régis Labeaume, les citoyens souhaitent également une promenade linéaire et la transformation de l'autoroute en boulevard urbain.