[PHOTOS] Visitez le chantier de construction du mégahôpital de Québec

L’un des plus importants projets cliniques et immobiliers de la province, et assurément le plus gros chantier à Québec, continue de prendre forme dans le paysage du quartier Maizerets. Le chantier où s’affairent près de 500 travailleurs quotidiennement avance rondement et, déjà, plusieurs pavillons ont été complétés, comme le centre de cancérologie. Il reste cependant encore beaucoup de boulot à abattre avant que le chantier ne soit terminé en 2029. Le Journal vous transporte à l’intérieur de ce chantier majeur.

Le chantier du nouveau complexe hospitalier est une véritable fourmilière avec un peu plus de 500 travailleurs. L’an prochain, ce nombre grimpera entre 600 et 700, selon le directeur général du bureau de projet du NCH à la Société québécoise des infrastructures, Robert Topping.

René Baillargeon / Agence QMI

L’urgence du futur hôpital est en train de prendre forme dans le bâtiment des soins critiques.

Le pavillon D (à gauche) est décrit comme le «trait d’union» entre l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et le nouveau complexe hospitalier. La grande proximité entre les bâtiments a obligé les gestionnaires du projet à prendre de nombreuses précautions pour ne pas causer de tort aux patients.

Il faudra patienter jusqu’en 2029 pour que l’imposant chantier ne soit terminé.

L’entièreté du quatrième étage du bâtiment des soins critiques accueillera une soixantaine d’unités de ventilation, qui ont toutes été regroupées afin de faciliter les choses. Chaque unité est aussi imposante qu’un camion-remorque de 53 pieds.

Un grand hall lumineux accueillera la population dans le bâtiment des soins critiques.

