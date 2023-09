Congrès politique: Pierre Poilievre cite Mes Aïeux pour séduire le Québec

Le chef conservateur Pierre Poilievre s’est présenté comme un allié du Québec dans un discours fleuve dans lequel il a vanté le combat des Québécois pour la langue, le génie hydroélectrique et même une chanson à succès du groupe Mes Aïeux.

«Je serai toujours un allié du Québec, du peuple acadien et de tous les francophones à travers le pays, a-t-il lancé devant quelque 2500 partisans survoltés réunies en congrès dans la Capitale-Nationale. Un plus petit gouvernement central fera la place à un plus grand Québec et des plus grands Québécois.»

Le Québec en exemple

Le chef conservateur, qui ne s’est pas fait que des amis dans la région ces derniers jours en s’attaquant indirectement au projet de Tramway du maire Bruno Marchand, a appelé le reste du Canada à prendre exemple sur le Québec, qui ne craint pas de défendre son identité.

«Les Québécois – et je dis ça en anglais de façon délibérée – ne s’excusent pas pour leur culture, leur langue et leur histoire. Ils les célèbrent. Tous les Canadiens devraient faire pareil», a-t-il lancé.

Cette attaque de M. Poilievre contre la «culture de l’annulation» (cancel culture), qui pousse par exemple à déboulonner des statues historiques, a été reprise par tous les orateurs invités sur la grande scène du Congrès conservateur depuis jeudi.

La culture d’ici a même fait une incursion en chanson dans le discours avec un couplet de la chanson à succès «dégénération» de Mes Aïeux.

Dans la bouche du chef conservateur, le «p’tit trois et demi bin trop cher, frette en hiver» du groupe est devenu un symbole de la crise du logement et du rêve brisé d’accès à la propriété.

M. Poilievre a aussi vanté l’hydro-électricité québécoise indiquant que pour aider Hydro-Québec à en produire plus le plus vite possible, il s’assurerait, s’il est élu premier ministre, que les projets de nouveaux barrages soient approuvés plus rapidement.

«Finis les dédoublements d’études et les obstacles de toutes sortes», a-t-il clamé.

Charge contre le Bloc

M. Poilievre a accusé tantôt la coalition du NPD et des libéraux - en anglais -, tantôt celle du Bloc québécois et du parti libéral – en français – d’appauvrir les Canadiens.

«Si les Québécois veulent se débarrasser de Justin Trudeau pour de bon, seul le Parti conservateur peut le remplacer pour vrai», a-t-il lancé.