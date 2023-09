Premier match à domicile dans l'uniforme du Rouge et Or: Un rêve de gamin qui se concrétise pour une recrue qui a passé une bonne partie de sa jeunesse au PEPS

Un premier match à domicile d’une nouvelle saison revêt toujours un cachet particulier et c’est encore plus vrai pour les recrues du Rouge et Or de l’Université Laval qui vivront leur baptême des rangs universitaires, samedi soir, sous les réflecteurs dans un match disputé au petit écran devant plus de 12 000 spectateurs.

À quelques heures de la visite des Redbirds de McGill, l’excitation est palpable chez tous les joueurs du Rouge et Or, mais encore plus pour les recrues qui effectueront leurs premiers pas au PEPS.

Préposé aux ballons et porteur d'eau en compagnie de son frère quand son père Jacques occupait un poste d’entraîneur-adjoint avec le Rouge et Or ou simple partisan assis dans les gradins, Justin Cloutier imagine ce moment depuis son tout jeune âge.

Alors qu’une blessure à un pied subie lors d’un entraînement de course pendant la saison estivale l’a privé d’une participation au camp d’entraînement et du premier match du calendrier à Sherbrooke, Cloutier est de retour sur le terrain avec ses coéquipiers depuis mardi et il sera en mesure d’affronter les Redbirds.

«Ça fait longtemps que je rêve à ce moment de disputer un premier match au PEPS dans l’uniforme du Rouge et Or, a exprimé le secondeur recrue. Pour avoir grandi au PEPS, je connais bien l’ambiance, mais je suis néanmoins fébrile. Comme joueur, ça va être complètement différent de ce que j’ai vécu auparavant.»

Joueur défensif par excellence dans le circuit collégial Division 1 au cours des deux dernières années, Cloutier n’en menait pas large quand il s’est blessé. «Ce fut difficile à accepter, a-t-il reconnu. Cette blessure fut l’une des plus grosses de ma carrière, mais le plan était que je sois prêt pour le deuxième match de la saison. J’ai obtenu le feu vert de l’équipe médicale la semaine dernière.»

Un match avec son frère

Cloutier vivra ce premier match en compagnie de son frère Étienne qui a mérité le poste de centre partant pendant le camp. «Ça fait longtemps qu’on souhaite jouer ensemble, a précisé Justin qui est deux ans plus jeune que son frère. On a joué un match ensemble à Limoilou en 2020, mais ce n’était pas une vraie saison.»

Après une semaine d’activités où les Titans et les Cougars de Lennoxville avaient été les seules équipes à jouer, la saison avait été annulée en raison de la pandémie.

Facteur dans sa décision

Même s’il n’a pas grandi à Québec et qu’il n’a jamais assisté à un match au PEPS, Jordan Lessard est emballé de disputer une première rencontre à domicile. «Je suis très excité et ça va être encore plus gros parce que je vais être partant, a raconté le demi de coin qui a mérité le titre de joueur défensif par excellence de la Division 2 l’an dernier dans l’uniforme des Islanders de John Abbott. Je n’ai jamais assisté à un match à Québec, mais j’ai vu des parties à la télévision. L’ambiance qui y régnait est l’une des raisons pourquoi je voulais venir ici.»

Réserviste à Sherbrooke, Lessard obtiendra son premier départ en carrière en raison de la blessure à Émil Barthelimy qui a dû rater quelques entraînements en début de semaine. «Moi et Émil, nous sommes de bons amis depuis longtemps et on s’aide tout le temps, a-t-il souligné. J’étais confiant que je puisse faire ma place rapidement même si la compétition est grande.»

Le demi défensif Edward Bolduc trépigne lui aussi d’impatience à l’idée de disputer un premier match à domicile. «C’est excitant ce premier match à la maison, a souligné le produit des Élans de Garneau. On va ressentir l’énergie de la foule. Ça va être nouveau pour moi le match en blanc, mais on va rester concentré sur la rencontre.»

Ambiance rehaussée

Pour la première fois de son histoire, le Rouge et Or a réservé des sections aux étudiants dans le but de bonifier l’ambiance dans le stade. Ces sections qui affichent complet (3000 places) situées dans la zone des buts seront décorées et un bar a été aménagé.