Prix de l’essence: Une analyse réclamée à la Régie de l’énergie

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a demandé à la Régie de l’énergie de se pencher sur l’écart des prix de l’essence au Québec et sur les marges prélevées par les stations-services.

Cette décision arrive juste après que le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a avoué ne pas s’être attardé sur la question, alors que le prix dans cette région est le plus élevé.

«Je trouve que la variation des prix entre cette année et les précédentes est préoccupante. On a aussi comparé les marges à Québec et en Chaudière-Appalaches avec celles des autres régions, et l’écart est important. Je veux que la Régie fasse la lumière sur ces chiffres», a déclaré vendredi le ministre Fitzgibbon.

L’écart peut s’étendre jusque 22 cents du litre entre deux régions de la même province.

Fitzgibbon demande que la région de la Chaudière-Appalaches fasse l’objet d’un avis, que la Régie de l’énergie documente tout écart significatif et en détaille les raisons potentielles, et qu'elle propose des solutions.

Selon la Régie de l’énergie du Québec, en 2022, la marge moyenne prélevée au détail était de 13,4 cents/litre dans la Capitale-Nationale et de 13,5 cents/litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à 10,4 cents/litre dans l’ensemble du Québec.

De janvier à juin 2023, la marge moyenne prélevée au détail était de 15,2 cents/litre dans la Capitale-Nationale et de 13,9 cents/litre en Chaudière-Appalaches, contrairement à 9,7 cents/litre dans l’ensemble du Québec.