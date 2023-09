Rumeurs persistantes : une surprise de taille pour le prochain iPhone 15?

Apple qui doit annoncer la sortie de l’iPhone 15 le 12 septembre réserve fort probablement une surprise de taille aux utilisateurs.

Les rumeurs affirment que le iPhone 15 ne serait plus doté d’un chargeur de type «lightning» mais plutôt d’un chargeur USB-C universel.

Ce changement interviendrait moins d'un an après que l'Union européenne (UE) a voté en faveur d'une législation exigeant que les téléphones intelligents, tablettes, appareils photo numériques, haut-parleurs portables et autres petits appareils prennent en charge le chargement USB-C d'ici 2024.

Cette loi, première du genre, vise à réduire le nombre de chargeurs et de câbles avec lesquels les consommateurs doivent composer lorsqu'ils achètent un nouvel appareil, et leur permettre de mélanger et assortir les appareils et chargeurs de marques différentes

«Il s'agit sans doute du plus grand changement dans la conception de l'iPhone depuis plusieurs années, mais en réalité, ce n'est pas une décision dramatique», a expliqué Ben Wood, analyste chez CCS Insight.

Prise USB-C | archives AFP

Il n’y a pas si longtemps encore, le vice-président senior du marketing mondial d’Apple continuait de vanter le chargeur Lightning, conçu pour charger rapidement les appareils Apple. Il avait toutefois admis l’an dernier que l’entreprise devrait s’adapter à la nouvelle réglementation européenne, rapporte CNN.

La décision de l’Union européenne s’inscrit dans le cadre d’un effort plus important visant à lutter globalement contre les déchets électroniques.

On ne sait pas si le passage à l’USB-C se produira pour tous les nouveaux modèles d’iPhone 15 ou uniquement pour les appareils Pro. Ce changement majeur pourrait inciter de nouveaux consommateurs à acheter un iPhone 15, selon Thomas Husson, vice-président de Forrester Research.

Les appareils iPhone 15 devraient être livrés avec un nouveau câble dans la boîte.

«À long terme, cela leur sera probablement bénéfique, avec un système de charge universel ayant des avantages très évidents», a ajouté Ben Wood, analyste chez CCS Insight.

Apple pourrait également contourner complètement la recharge filaire pour laisser la place à la recharge sans fil, mais pas tout de suite. Pour le moment, la recharge sans fil est beaucoup plus lente que la recharge filaire. Il faudra encore attendre, croient les experts.

Apple a introduit le chargeur Lightning avec l'iPhone 5 en 2012. Cela avait forcé les consommateurs à acheter un adaptateur Lightning de 30 $ pour connecter leur appareil à d'anciens docks, réveils et systèmes de haut-parleurs.

Prix à la hausse?

Selon un rapport de la firme Digitimes, les prix des iPhone 15 Pro va augmenter considérablement en raison des mises à niveau du châssis de l’appareil fait d’acier inoxydable au titane, mais de la mise à niveau de l'objectif périscope, qui concerne uniquement le Pro Max, et qui permet de faire un zoom optique de 5-6x.

Ainsi, le prix suggéré de l’iPhone 15 Pro Max pourrait augmenter de 200 $, devenant ainsi l’iPhone le plus cher jamais ne sortit.

Voici les prix de détails en dollars américains tels que rapportés par Forbes.

- iPhone 15: prix commençant à $799 (inchangé)

- iPhone 15 Plus: prix commençant à 899 (inchangé)

- iPhone 15 Pro: prix commençant à $1,099 (augmentation de 100$) 1497 $CAD

- iPhone 15 Pro Max: prix commençant à 1299$ (augmentation de 200$) 1770$ CAD