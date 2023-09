«Sitting in Bars with Cake»: amour, amitié et cancer... dans les bars et, oui, avec du gâteau

Cette charmante comédie dramatique offre un regard sympathique sur la vie amoureuse et amicale de la génération Z.

Sitting in Bars with Cake est le genre de long métrage – un mélange de comédie romantique, de comédie tout court et de drame – qu’on trouve désormais sur les platesformes numériques.

Adapté du blogue éponyme d’Audrey Shulman – qui signe également le scénario du film –, Sitting in Bars with Cake débute avec une prémisse simple: deux amies d’enfance et désormais colocs développent un système pour rencontrer des gars dans les bars en leur offrant du gâteau.

À Los Angeles, Jane (Yara Shahidi) et Corinne (Odessa A’zion) réalisent par hasard que rien ne vaut une sucrerie pour rencontrer des hommes. Car Jane, timide et réservée, est une excellente cuisinière. Corinne, une extravertie qui œuvre dans le domaine de la musique et dont la patronne est incarnée par Bette Midler, la pousse donc à mettre ses talents à bon escient. Mais le film prend une tournure plus dramatique lorsqu’on apprend que Corinne est atteinte d’un cancer.

Sans jamais tomber dans le trop cliché ou le larmoyant à l’excès, Audrey Shulman et la réalisatrice Trish Sie (La Note parfaite 3) livrent une production qui demeure originale – les dialogues et la chimie entre les deux actrices y sont pour beaucoup – et rafraîchissante. Et, si Sitting in Bars with Cake n’a pas la prétention de réinventer le genre, le long métrage s’avère parfait pour passer 120 minutes divertissantes une journée pluvieuse.

Sitting in Bars with Cake est présenté via la plate-forme numérique Prime Video.

Note: 3 sur 5