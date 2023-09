William Dufour, un espoir des Islanders, tient sa résilience de sa mère, qui a combattu un cancer du sein

ARLINGTON (Virginie) | «Je suis un choix de 5e tour dans la LNH. Je ne sais pas s’il y a un gars repêché plus loin que moi ici. Je n’ai jamais abandonné.»

Il y a trois ans, William Dufour n’apparaissait pas sur le radar des meilleurs espoirs du circuit Bettman. Les Islanders de New York ont parié sur lui avec le 152e choix au total à l’encan de 2020. Une sélection tardive qui pourrait se transformer en coup de maître.

Dufour a reçu un carton d’invitation cette semaine pour participer à la vitrine des meilleures recrues de l’AJLNH pour la compagnie de cartes Upper Deck à Arlington en Virginie, lieu du centre d’entraînement des Capitals de Washington. Ils étaient 34 espoirs.

Selon une rapide recherche, on dénombrait 21 choix de 1er tour, 8 choix de 2e tour, 1 choix de 3e tour, 1 choix de 4e tour, 1 choix de 5e tour, 1 choix de 7e tour et un joueur jamais repêché.

Dustin Wolf, un gardien des Flames de Calgary, a connu son sort au 7e tour en 2019 et Tye Kartye, un ailier du Kraken de Seattle, n’a jamais connu le bonheur d’entendre son nom à un repêchage.

Le courage d’une mère

Quelques mois avant son repêchage en 2020, Dufour n’avait pas juste la tête au hockey. Une pandémie secouait la terre entière, mais sur le plan personnel l’ailier droit s’inquiétait pour sa mère, Karine Côté.

Au mois d’avril 2020, Mme Côté a obtenu un diagnostic de cancer du sein de stade un.

«Oui, c’était difficile mentalement, s’est-il remémoré. Je venais d’avoir 18 ans. Nous nous retrouvions au début de la pandémie de la COVID-19, alors j’étais à la maison pour rester avec ma mère. Elle était triste. Ça me brisait le cœur de la voir ainsi. Mais elle n’a jamais baissé les bras. Elle restait forte et courageuse. Elle m’a inspiré. Elle a gagné sa bataille.»

Karine Côté

Mme Côté, qui travaille en comptabilité pour une compagnie de construction dans la région de Québec, avait déjà raconté son histoire au collègue de New York Kevin Kurz du site The Athletic lors du camp des Islanders au mois de septembre 2022.

«Ce qu’on voit beaucoup sur le cancer, ça reste les décès et les effets secondaires, a-t-elle rappelé en entrevue téléphonique au Journal. On parle moins des belles histoires, des batailles. J’en parle beaucoup pour cette raison. Je veux sensibiliser les femmes à passer les examens nécessaires.»

«J’espère que j’ai inspiré William. Aujourd’hui, je profite encore plus de la vie. Mais je reste réaliste. J’ai déjà eu un cancer et je demeure plus à risque d’en développer un autre. Même si je n’ai plus rien, ça reste une inquiétude. J’ai toujours dit à William qu’il devait savoir s’adapter rapidement. Il a changé souvent d’équipes et de villes dans le junior. Mais il trouvait des façons pour recréer sa place.»

La grande éclosion

Sixième choix au total au repêchage de la LHJMQ en 2018 par les Huskies de Rouyn-Noranda, Dufour a souvent fait ses valises avant de faire le saut chez les pros. Il a porté le chandail de quatre équipes: les Huskies, les Saguenéens, les Voltigeurs et les Sea Dogs.

À ses yeux, ce manque de stabilité lui a nui.

«Avec tous les échanges dans mon passé, à 16 et 17 ans, il y a des équipes qui se posaient des questions sur mon caractère et si j’étais un joueur à problème, a expliqué Dufour. Mais la véritable raison, c’est que j’étais le jeune joueur que l’autre équipe convoitait. J’ai été impliqué dans des transactions pour Noah Dobson et Dawson Mercer.»

«Pour obtenir un gros morceau dans la LHJMQ, tu dois donner un bon jeune. C’était le plus gros facteur. Il y avait aussi des recruteurs qui doutaient de ma rapidité. L’an dernier, j’ai prouvé que j’avais ma place dans la Ligue américaine [de hockey].»

Il l’a prouvé avec une saison de 48 points (21 buts, 27 passes) en 69 matchs avec les Islanders de Bridgeport et un premier rappel dans la LNH, où il a joué un match avec les Islanders.

Le gros orteil dans la LNH

En 2022, à son unique saison avec les Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ, William Dufour est sorti de l’ombre pour de bon avec une récolte de 116 points (56 buts, 60 passes) en 66 matchs.

«Cette année-là, j’ai gagné le titre du joueur le plus utile à la Coupe Memorial, a-t-il rappelé fièrement. Pour le Mondial junior, je n’étais même pas invité au départ avec l’équipe canadienne. J’ai reçu un appel après l’abandon de Justin Sourdif. Je devais agir comme 14e attaquant. J’ai commencé le tournoi au sein du quatrième trio, mais en demi-finales et en finale, je jouais à l’aile du premier trio avec Mason McTavish et Joshua Roy. Je n’ai jamais abandonné. »

«À l’automne dernier, j’étais vraiment dans une bonne condition physique pour le camp des Islanders. Je venais de gagner les deux plus gros tournois dans le junior au monde avec une médaille d’or et une Coupe Memorial.»

Avec Barzal et Bailey

Dufour, un colosse de 6 pi 2 po et 215 lb, a fait une transition heureuse chez les professionnels la saison dernière. Les Islanders l’ont récompensé pour sa première bonne saison en le rappelant pour une rencontre contre les Bruins de Boston. C’était le 18 janvier 2023 à Long Island.

«C’était incroyable, a-t-il répliqué. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais les Islanders m’avaient dit que j’étais pour jouer. Et ils me voulaient à l’aile du premier trio avec Barzal et Bailey. De l’autre côté, c’était le gros trio des Bruins avec Bergeron, Marchand et Pastrnak. J’avais connu une bonne première période. Mais en deuxième, j’ai fait un revirement et j’ai moins joué. Il n’y avait pas de négatif. C’était de l’expérience en banque. Je veux revivre ce sentiment de la LNH, c’est un monde tellement différent de celui de la LAH.»

Un monde qu’il a partagé avec ses proches, dont sa mère, Karine.

«Will a fini par me dire: “maman, j’ai joué un match dans la LNH”, a souligné Mme Côté. C’était comme irréel. Quand il a fait son tour pour une recrue, j’ai compris que ça devenait la vérité. Mais il a travaillé pour atteindre son rêve et ce n’est que le début pour lui.»