LALONDE, Bernadette



À Val-d'Or, est décédée, à la Maison de la Source Gabriel, le 1er septembre 2023, à l'âge de 77 ans, Madame Bernadette Lalonde, domiciliée à Val-d'Or, fille de feu Alcide Lalonde et de feu Jeannette Lebeau-Lalonde, anciennement du Service de géologie du Nord-Ouest (Val-d'Or). Madame Lalonde laisse dans le deuil ses frères : Henri (Denise Bureau) et Denis; son neveu et ses nièces: Geneviève (Daniel Sauvé), Frédéric et Barbara (Jean-François Lachance) ainsi que de nombreux parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Val-d'Or et de La Maison de la Source Gabriel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de la Source Gabriel, 101 Chemin Gabriel-Commanda, C.P. 667, Val-d'Or, Québec, Téléphone : 819-825-7786, Site web : https://maisonsourcegabriel.com/faire-un-don/Madame Lalonde sera exposée à lale mercredi 13 septembre 2023, de 9h30 à 11h.. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pascal-Baylon à une date ultérieure.