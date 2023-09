«10 ans à faire suer»

Photos fournies par Econofitness

C’est sous ce thème que l’entreprise québécoise Éconofitness souligne cette année ses 10 ans « d’activité », toujours motivée à rendre l’entraînement physique accessible à tous ! Une décennie, 67 succursales, des gyms ouverts 24/7, des entraînements coachés, des cours en groupe, des abonnements à bas prix, des équipements de qualité en grande quantité et un chiffre d’affaires qui s’est multiplié par 10 en 10 ans. L’entreprise embauche maintenant 700 employés et compte 280 000 membres alors qu’à ses débuts, en 2014, l’entreprise ne comptait que 22 500 membres. Éconofitness entend poursuivre son expansion et vise le chiffre impressionnant de 100 gyms en province d’ici 2026. Sur la photo, Renaud Beaudry, président et chef de l’exploitation d’Éconofitness lors de l’inauguration du tout premier gym en 2014.

48e saison du Blizzard

Photo fournie par le Blizzard

Le Club de hockey Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François entreprendra sa 48e saison aujourd’hui à 15 h, lorsque l’équipe du nouvel entraîneur-chef, Mikaël Tam, recevra le Phénix du Collège Esther-Blondi, au Complexe sportif multifonctionnel de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pour la saison 2023-24, l’admission aux parties locales est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins et seulement 9 $ pour les adultes de 17 ans et plus. Sur la photo, l’entraîneur-chef, Mikaël Tam (au centre), est entouré de l’entraîneur des défenseurs, Francis Paré (à gauche), et l’entraîneur des gardiens de but, Patrick Couture (à droite). Bonne saison !

40 ans de mariage

Photos fournies par le couple

Originaires tous les deux de Québec, Luce Lapointe et Gilles Lafrance se sont mariés, après de courtes fréquentations, le 10 septembre 1983 à l’église de Sainte-Odile du quartier Limoilou, église démolie par la suite en 2007. La réception avait eu lieu à la base militaire de Valcartier (photo sur le char d’assaut). Le couple, sans enfant, célèbrera donc officiellement demain son 40e anniversaire de mariage. Gilles a fait carrière dans le monde de la réfrigération et du camion, Luce dans celui des assurances (SSQ). Aujourd’hui retraités, ils sont propriétaires d’une petite érablière située sur le chemin Lambert dans le secteur Saint-Nicolas (Lévis), l’érablière Orända ouverte presque toute l’année. Félicitations pour vos noces d’émeraude.

Les 100 ans de Gabrielle

Photo fournie par la famille

Née le 2 septembre 1923 à Québec, Gabrielle Cantin (photo) est devenue officiellement centenaire samedi dernier. Dernière survivante d’une famille de 13 enfants, elle s’est établie au Lac-Saint-Jean (lac des Commissaires) en 1941, à l’âge de 18 ans et s’est mariée en novembre de la même année avec Jean-Joseph Cantin, décédé depuis. Le couple a eu 7 enfants, feu (Lucien), feu (Jocelyne), et 5 autres qui sont encore vivants (Claudette, Raymond, Réjean, Francine et Daniel). Ce petit bout de femme (4 pieds et 11 pouces) a su traverser le temps et les épreuves de la vie avec patience et résilience. De retour à Québec, depuis 36 ans maintenant, toujours prête à aider son entourage et donner sans attendre de retour, elle demeure un modèle pour la famille et ses proches. Ses passe-temps favoris sont les cartes, la lecture et les jeux pause-café du Journal. Elle attribue sa longévité, certes à sa bonne santé, mais surtout à sa paix intérieure. Joyeux centenaire, ma chère Gabrielle.

Anniversaires

Photo d’archives

Bob Hartley (photo), ex-entraîneur-chef de l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale de hockey (KHL), 63 ans... François Reny, guide-animateur, pour le Voyagiste de Québec, 76 ans... Carl Bolduc, de Filtre Plus à Québec, 49 ans... Adam Sandler, acteur américain de télé et de cinéma, 57 ans... Michelle Williams, actrice américaine de télé et de cinéma, 43 ans... Michael Bublé, chanteur canadien, 48 ans... Hugh Grant, acteur britannique, 63 ans... Lucien Francœur, poète, auteur-compositeur-interprète, 75 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 9 septembre 2021 : Jean-Paul Jeannotte (photo en 1961), 95 ans, chanteur classique et syndicaliste québécois qui fut président de l’Union des artistes (1966-1972) et a fondé, en 1979, l’Opéra de Montréal, dont il fut le directeur artistique jusqu’en 1989... 2017 : Tex Lecor, 84 ans, peintre, chanteur et comédien québécois... 2017 : Pierre Pilote, 85 ans, ex-défenseur des Black Hawks (1955-1968) et des Leafs (1968-69)... 2014 : Bob Suter, 57 ans, hockeyeur sur glace américain... 2008 : Jacques de Blois, 76 ans, architecte artiste et peintre de Québec... 2008 : Richard Monette, 64 ans, acteur, réalisateur et administrateur d’origine québécoise... 2006 : Émilie Mondor, 25 ans, athlète québécoise... 1999 : Jim Catfish Hunter, 53 ans, lanceur des ligues majeures... 1976 : Mao Tsé-toung, 82 ans, président du Parti communiste de Chine populaire... 1915 : Al Spalding, 65 ans, ancien joueur de baseball et fabricant d’articles de sport.