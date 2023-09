GODMAIRE, Christian



Le 15 août 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Christian Godmaire, époux de madame Julie Matteau demeurant à Québec. Il était le fils de feu M. Gaston Godmaire et de feu Mme Huguette Allard.à compter de 10 h, la famille accueillera parents et ami(e)s à :Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Wilbrod Robert. Outre son épouse Julie Matteau, il laisse dans le deuil sa soeur et ses frères : Lynn (Therry Wassef), Henrich (Lucie Pruneau) et Rudy (Élaine Martin); son beau-frère et ses belles-soeurs : feu René Matteau (feu Diane Colpits), feu Ghislaine Matteau (Michel Déziel), Carmen Matteau ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis. Les personnes désirant offrir un don peuvent le faire parvenir à Médecins sans frontières (www.medecinssansfrontieres.ca) ou tout autre organisme de bienfaisance. La direction des funérailles a été confiée à