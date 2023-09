Rentrée culturelle: 20 concerts d’artistes internationaux à voir cet automne

De nombreux artistes d’un peu partout sur la planète viendront aussi nous rendre visite cet automne. En voici quelques-uns dont le passage sera assurément remarqué.

Peter Gabriel

Pour sa tournée i/o, la légende s’arrête à Québec le 8 septembre au Centre Vidéotron, et à Montréal au Centre Bell le 13 septembre. Ces deux spectacles s’avèrent les deux premiers de cette tournée de Peter Gabriel en sol nord-américain!

> petergabriel.com

Duran Duran

Les pionniers de la pop britannique BCBG des années 1980 sont de retour chez nous le 20 septembre au Centre Bell. Parions que tous leurs mégasuccès tels que Rio, New Moon on Monday ou The Reflex seront de la partie... Sans oublier Hungry Like The Wolf! Duran Duran va aussi en profiter pour mettre de l’avant les pièces de son prochain album à thématique halloweenesque, Danse Macabre, dont la sortie est prévue pour le 27 octobre.

> duranduran.com

Janelle Monáe

La soul / r’n’b fera vibrer les murs du MTelus le 20 septembre prochain alors que la chanteuse américaine viendra défendre, entre autres, les chansons de son dernier album The Age of Pleasure paru en juin dernier.

> jmonae.com

André Rieu

Photo d’archives

C’est le 21 septembre (au Centre Vidéotron à Québec) et le 22 septembre (au Centre Bell à Montréal) que le célèbre violoniste des Pays-Bas viendra nous offrir un récital. Le Roi de la valse sera alors accompagné d’un orchestre réunissant pas moins de 60 musiciens.

> andrerieu.com

The Brian Jonestown Massacre

Aucun concert du Brian Jonestown Massacre ne se ressemble d’une prestation à l’autre et celui de Montréal ne devrait pas déroger à cette habitude. Le leader Newcombe et consorts livreront leur indie rock aux penchants psychédéliques au théâtre Beanfield (anciennement le Corona) le 22 septembre prochain.

> thebrianjonestownmassacre.com

The Mars Volta

Photo d'archives

Le dynamique duo proposera au MTelus le 25 septembre, son unique concert en sol canadien. Après une absence de 10 ans en studio et sur les planches, les gars vont assurément balancer sur scène quelques pièces de leurs albums-phares tels que De-Loused in the Comatorium ou Frances The Mute.

> themarsvoltaofficial.com

Wu Tang Clan

Photo d'archives

Le légendaire Clan du hip-hop originaire de Brooklyn débarque à la Place Bell de Laval le 2 octobre pour sa tournée New York State of Mind. En plus de déployer l’artillerie lourde en matière musicale, la troupe de Method Man, RZA, Ghostface Killah et autres acolytes promet de vous en mettre plein la vue en revisitant les nombreux classiques de leur répertoire des années 1990 et 2000.

> wutangclan.com

Nick Cave

Alors que le documentaire consacré à sa carrière Mutiny in Heaven vient à peine de paraître, le vieux routier australien s’arrête à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place-des-Arts le 12 octobre. Pour ce tour de chant aux arrangements plus intimistes, il sera accompagné du bassiste de Radiohead, Colin Greenwood.

> nickcave.com

Violent femmes

Les vétérans du punk acoustique Violent femmes feront déferler sur la scène du MTelus, lors de leur concert du 12 octobre, leurs titres incontournables comme Add It Up ou Gone Daddy Gone. Ça fait tout de même 5 ans que le groupe ne s’est pas arrêté à Montréal.

> vfemmes.com

Christine and the Queens

Photo d'archives

Après avoir annulé ses trois prestations prévues au Québec en juillet dernier, la performance de l’interprète sera certainement très attendue lors de son passage au MTelus le 15 octobre. Surtout pour ses fans ayant hautement apprécié son dernier opus Paranoïa, Angels, True Love, paru au début de l’été.

> christineandthequeens.com

Enrique Iglesias, Pitbull et Ricky Martin

Photo de Greg Watermann fournie par Live Nation

Le triumvirat de la pop latine entremêlée de hip-hop, composé d’Enrique Iglesias, Pitbull et Ricky Martin, se paie le Centre Bell le 20 octobre prochain pour sa Trilogy tour.

Photo de Leandrovco fournie par Live Nation

Rap et performance rythmée à l’honneur pour cette ultime soirée dansante! La température devrait s’élever aussi haut que les décibels au cours de ce concert des plus chauds.

> enriqueiglesias.com

> rickymartintour.com

> instagram.com/pitbull

Shania Twain

La Reine du country-pop canadien revient faire swinger ses admirateurs le 25 octobre au Centre Bell. La foule ne se fera pas prier pour entonner en chœur avec elle les couplets et refrains de Man! I feel like a woman ou That Does’nt Impress Me Much. Certaines pièces de son album de 2023 Queen of me seront aussi à l’honneur.

> shaniatwain.com

Michel Sardou

Après 10 ans d’absence de ce côté de l’Atlantique, Sardou viendra se produire chez nous pour sa tournée Je me souviens d’un adieu présentée au Centre Bell à Montréal le 27 octobre ainsi qu’au Centre Vidéotron le lendemain. Préparez-vous à entendre des classiques de la trempe de La maladie d’amour, Je vais t’aimer, En chantant et un paquet d’autres tubes du genre.

> michelsardou.store

Bob Dylan

Le barde folk de 82 ans, détenteur d’un prix Nobel de littérature, vient nous rendre visite à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts le 29 octobre. Cette tournée de Dylan a commencé dès 2021 alors qu’il venait tout juste de lancer Rough and Rowdy Ways.

> bobdylan.com

P!nk

Photo d'archives

La pétillante chanteuse blonde américaine va secouer les colonnes du Centre Bell le temps d’une prestation pour sa tournée Summer Carnival. Amorcée en juin 2023, cette série de spectacles a entraîné P!nk aux quatre coins de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

> pinktour2022.com

Depeche Mode

Depeche Mode, un des groupes rescapés du son techno-pop des années 1980, refait surface, même s’il n’a jamais vraiment arrêté, avec sa tournée Memento Mori World Tour qui s’arrêtera au Centre Bell le 3 novembre prochain. Au menu, des tonnes et des tonnes de vers d’oreille allant de People Are People à Just Can’t Get Enough en passant par Personnal Jesus.

> depechemode.com

Kiss

Photo d'archives

Paul Stanley et Gene Simmons, les deux membres fondateurs de Kiss, sillonnent encore les routes et s’arrêteront pour deux dates chez nous le 18 novembre au Centre Bell à Montréal et le 19 novembre au Centre Vidéotron à Québec. Tournée d’adieu? Si l’on se fie au nom de la tournée, The End of the Road Tour, il semblerait que c’est bel et bien le cas.

> kissonline.com

Portugal. The man

C’est le 19 novembre que le populaire groupe (car, oui, malgré son nom, on parle ici d’une formation et non d’un artiste en solo) viendra faire son tour chez nous. Le tout dans l’enceinte du MTelus où Portugal. The man va d’ailleurs conclure sa tournée canadienne.

> portugaltheman.com

Bruce Springsteen

Flanqué des infatigables gaillards du E Street Band, le Boss en personne viendra nous présenter sans doute un autre de ses concerts marathons dont lui seul a le secret. Quand? Le 20 novembre au Centre Bell.

> brucespringsteen.net

Sarah Brightman

Le 21 novembre à la Place Bell à Laval, la soprano britannique Sarah Brightman nous mettra dans l’ambiance des fêtes avec son spectacle A Christmas Symphony. En plus d’entonner des classiques de Noël, l’artiste aux multiples talents va aussi revisiter des titres de son répertoire.

> sarahbrightman.com