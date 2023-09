4 candidats appuyés par le lobby anti avortement élus à l'Exécutif national conservateur

QUÉBEC – Quatre candidats appuyés par le lobby antiavortement ont été élus au sein de l’Exécutif national du Parti conservateur du Canada samedi à Québec, ce qui leur donnera une influence importante sur le parti.

Les Québécois Nathalie Clermont et Anthony Matar, tous deux appuyés par le lobby antiavortement Right Now, ont été élus, de même que l’Ontarienne Christina Mitas et le Britanno-Colombien Robert Boyd. Tous deux étaient aussi appuyés par Right Now, ainsi que par la Campaign Life Coalition, un autre important lobby opposé à l’avortement, au mariage homosexuel et à l’aide médicale à mourir.

Ex-députée provinciale en Ontario, Mme Mitas a notamment fait une apparition remarquée sur la scène d’une marche antiavortement à Toronto en 2019 où les manifestants disaient vouloir rendre l’avortement «impensable» au Canada. Pour elle, une femme ne devrait avoir accès à l’avortement que si sa vie est en danger. Ancienne enseignante, elle s’oppose également à l’éducation sexuelle à l’école.

Il y avait un total de vingt postes à combler sur l’Exécutif national, dont neuf l’ont été par acclamation.

La Campaign Life Coalition faisait du lobby pour sept candidats, tandis que Right Now en appuyait onze. Ces organisations s’intéressent à l’Exécutif national, car c’est un organe clef du parti: il établit les règles pour les nominations des candidats aux élections et a le pouvoir d’en disqualifier.

Lors du congrès conservateur de 2021, le lobby pro-vie avait fait élire 40% des nouveaux élus à l’Exécutif national du Parti conservateur.