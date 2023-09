GIRARD, Jacques



À sa résidence, le 29 août 2023, est décédé, à l'âge de 67 ans et 7 mois, monsieur Jacques Girard, demeurant à Sainte-Luce et autrefois de Saint-Cœur-de-Marie (Alma), époux de madame Lynda Caron, fils de feu monsieur Claude Girard et de feu madame Lucie Dorval. Il laisse dans le deuil son épouse Lynda, ses frères et soeurs : Jocelyn (Ginette Leclerc), Linda (Richard Lacasse), André (France Peachy), Johanne (Serge Desaulniers), Guylaine (Dany Fisher), Guy et Sylvie (Edouard Allain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron : Solange, Claire (feu Raymond Bélanger), Normande, Carmelle (Marius Beaulieu), Réjean (Majella Dubé), Aurel (Pauline Caron), Daniel (Pierrette Sénéchal) Francine (Fabien Pellerin) et Jacques (Michèle Cyr) ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines et plusieurs neveux et nièces des familles Girard et Caron. Il était également le beau-fils de feu Edmond Caron et de feu Lucienne Lemelin, beau-frère de feu Bertrand (Claire Boucher), de feu Normand et de feu Jeannot Lemelin.de 13h à 14h30, la famille vous accueillera auRemerciements au Dr Moreau ainsi qu'à l'équipe de soins à domicile (CLSC de la Métis), aux Communautés des religieuses de l'Enfant-Jésus, des Filles de Jésus et de Jésus-Marie ainsi qu'à leurs membres laïcs associés(es) pour leurs prières. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don de coeur en rendant service à un ami ou en faisant le bien à autrui.