PATRY, Raymond



À l'Oeuvre David Déziel (Résidence Déziel), le 22 août 2023, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Raymond Patry, époux de madame Thérèse Huot, fils de feu madame Marie-Blanche Marois et de feu monsieur Omer Patry. Il demeurait à Lévis.Il est allé rejoindre sa sœur feu Gertrude Patry. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse Huot, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Huot : feu Marcel (feu Mariette Gagnon), feu Maurice (feu Fernande Lemelin), feu René (Thérèse St-Hilaire), feu Raymond (feu Lina St-Hilaire), Hélène, Suzanne (feu Charles Legendre), Ghislaine (Fernand Crépault), feu Denise (feu Jean Roberge), feu Jacques (Doris Novak), feu Michel et André (Louise Blackburn), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, amis et les résidents de la Résidence Déziel. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 14 h 15.La mise en crypte suivra au Mausolée Mont-Marie. Un remerciement particulier au personnel de la Résidence Déziel qui ont su l'accompagner dans la douceur et avec respect dans les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège de Lévis, téléphone : 418 833-1249 poste 115, site web : www.fondationcollegedelevis.com, à Lauberivière, téléphone : 418 694-9316, site web : www.lauberiviere.org ou à la Société des missions étrangères de la province de Québec, tél. : 450 667-4190 poste 418, site web : www.smelaval.org .