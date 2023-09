FOURNIER, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Robert Fournier, époux de feu Angéline Lacasse, fils de feu Pierre Fournier et de feu Valéda Fournier. Il était natif de Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 15 septembre 2023 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils : Pierre (Suzanne Côté) et Daniel (Julie Tremblay); ses petits-enfants : Yannick, Matthieu et Mylène Fournier, Charlie Fournier. Il était le frère de : René (feu Alida Bisson), feu Paul-Émile (feu Raymonde Morin), feu Louise (feu Maurice Morin), Noëlla (feu Rosaire Fournier), Gabrielle (feu André Turmel) et Evelyne (Eddy Guillemette). De la famille Lacasse, il était le beau-frère de : feu André, Lucille (feu Léonard Fournier), feu Jeanne (feu Arsène Fleury), Denise (feu Davila Moore), feu Paul-Émile (Yvette Leclerc), Joseph (feu Ginette Maheux) et Liliane (Noël Daraîche). Il laisse également dans le deuil de nombreux de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Manoir de la Montagne de Saint-Malachie ainsi que l'unité des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la