MAHEU, Michel



Au CHSLD de Beauceville, le 31 août 2023, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédé M. Michel Maheu, fils de feu Gédéon Maheu et de feu Marie-Claire Roy. Natif de Saint-Joseph-de-Beauce, il demeurait à Beauceville. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Suzelle, feu Jacqueline, feu Gilles, Claude (Claudette Fortier), Claudette (feu Roland Vandermousen), Pierre (Nicole Talbot), Serge, Martial (Céline Lambert), Chantal, feu Lyne, Marquis (Martine Roy), Dany (Robert Grondin), Maryse, Paul et Luc (Francine Dubé). Il laisse également dans le deuil sa tante Marie-Claire Maheu ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph, mardi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du 1er étage du CHSLD de Beauceville pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce (Communauté de Saint-Joseph) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/