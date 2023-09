LABERGE, Françoise Foisy



Au CHUL, le 3 septembre 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Françoise Foisy, épouse de feu monsieur René Laberge, fille de feu Blanche Auclair et de feu Paul Foisy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa fille feu Christiane, son fils Marc (Diane Carbonneau); ses petits-enfants : Anne-Sophie (Jonathan Jacques), Marc-Antoine et Geneviève (Amélie Raymond); ses arrière-petites-filles : Léonie et Rosalie Jacques, sa soeur Jacqueline Foisy (feu René Audet); ainsi que ses neveux, nièces, de nombreux parents et amis(es). Elle a rejoint Hélène Risi, sa grande amie de toujours, décédée le 8 août dernier. La famille tient à remercier le personnel de l'unité de gériatrie de courte durée du CHUL pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, www.cancer.ca.