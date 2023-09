EVOY, Sylvie



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Sylvie Evoy, fille de feu Rachelle DeBlois et de feu Bernard Evoy, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 2 août 2023, à l'âge de 61 ans. Elle demeurait à Lévis. Elle aurait bien pris quelques années de plus, mais la vie en a décidé autrement. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Johanne et Aline, son frère Gérald (Andrée Truchon), son cher neveu et filleul Christopher, ses chères nièces Audrey Ann (Simon-Pierre Latour), Carolyn (Yves Laforest), ses petits-neveux chéris Charles et Justin ainsi que les membres des familles DeBlois et Evoy, ses ami(e)s et collègues de la RAMQ. La famille recevra les condoléances aule vendredi 15 septembre, de 19 h à 21 h et le samedi 16 septembre 2023, de 9 h à 10 h 30.suivi de l'inhumation au Mausolée Mont-Marie (152, rue du Mont-Marie, Lévis G6V 8X1). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC), les hémato-oncologues Dre Jessica Fournier, Dr Frédéric Larose, Dr Marc-Étienne Beaudet pour leur humanité, leur délicatesse et les bons soins prodigués; en particulier, dans la dernière étape de la vie de Sylvie, l'hémato-oncologue Dr Jocelyn Roy, Dre Émilie Boucher de l'unité des soins palliatifs, le personnel du 7e étage et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de même que l'équipe de la pharmacie Jean Coutu du secteur St-Jean-Chrysostome pour leurs services exceptionnels ainsi que tous ceux qui ont pu l'aider de près ou de loin tout au long de sa maladie. Un énorme merci à sa sœur Aline qui l'a accompagnée quotidiennement depuis plus de deux ans et à ses proches qui ont rendu cette épreuve moins difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer au 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal (Québec) H3A 3S5; par téléphone : 1-866-343-2262 ou sur leur site web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Vous pouvez aussi envoyer vos dons à Myélome Canada au 1255 TransCanada, Bureau 160, Dorval (Québec) H9P 2V4; par téléphone : 1-888-798-5771 ou sur leur site web : https://myeloma.ca/fr. Des formulaires seront disponibles sur place.