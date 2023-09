THIVIERGE, Suzanne Blais



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 30 août 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Suzanne Blais, épouse de feu monsieur Joseph Thivierge, fille de feu Marie-Anne Pageau et de feu Alfred Blais. Elle demeurait à Duberger.La famille vous accueillera aude 11h30 à 13h30.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Jean Giguère), André (Carole Abel) et Pierre; sa petite-fille Andrée-Anne Giguère (Marc-Antoine Racine), son arrière-petite-fille Charlie; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s dont sa grande amie Lise Ruel Gamache. La famille tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui l'ont soutenue dans sa dernière année de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, téléphone: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org