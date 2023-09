«Bien dans ma tête» : voici une émission qui vous fera du bien

Dans la vie, Catherine Lejeune est animée par une quête de sens et une passion pour le contenu. Depuis le début de sa carrière, elle a travaillé à de nombreux magazines qui avaient pour but de nous outiller : Cultivé et bien élevé, Droit de parole, 1045 rue des Parlementaires ou Par-dessus le marché.

Photo fournie par Matili Clark

Pendant quelques années, elle a agi comme directrice des magazines de société pour Télé-Québec puis comme directrice de contenu pour Juste pour rire. Elle rentre d’un tour du monde qui l’a menée pendant un an aux quatre coins de la planète où elle a fait du bénévolat. Depuis, elle se consacre à écrire l’histoire des gens pour l’entreprise Ma biographie et a accepté de replonger dans l’univers de la télé avec Bien dans ma tête. Ce magazine permet aux gens de faire des choix éclairés face à un sujet délicat où il est important de départager le vrai du faux.

En quoi sens-tu que ce projet vient combler un besoin ?

Le bien-être, c’est le sujet de l’heure. L’idée était d’unir la santé et la science parce qu’il n’y a pas d’endroit où l’on donne la parole à des chercheurs, des spécialistes et des scientifiques. On a l’occasion de faire émerger des recherches qui vont peut-être changer des choses. Depuis la pandémie, beaucoup de tendances nous sont offertes sur le web. Plusieurs sont discutables. Et n’importe qui peut s’improviser spécialiste. On donne la possibilité aux téléspectateurs de se faire une idée, d’être outillés pour faire ses choix sans leur dire quoi faire.

Quelles limites vous êtes-vous données pour ne pas tomber dans un discours trop scientifique ou dans la futilité ?

C’est important pour notre diffuseur d’avoir une profondeur de contenu sans tomber dans les lieux communs ni la psycho pop. Pascale (Lévesque) et Martin (Carli) ont rapidement adopté un ton chaleureux qui parle au monde. On ne voulait pas d’un langage de scientifique qui s’adresse à des scientifiques. On cherche des sujets qui touchent le plus grand nombre de gens et pour lesquels il y a des références. Et on décortique le phénomène pour mieux le comprendre. Les peines d’amour, par exemple : on a découvert que des chercheurs québécois s’y intéressent actuellement. Ça concerne le bien-être. C’est fascinant de comprendre ce qui se passe dans notre tête quand on en vit une, de comprendre comment on s’en sort et pourquoi ça reste un souvenir pathétique pour certains.

En quoi l’expérimentation par deux journalistes (Simon Coutu et Mayssa Ferah) est-elle importante ?

Beaucoup de pratiques nous arrivent des médias sociaux. Nous avions envie qu’ils viennent nous expliquer comment ça marche, qu’ils les testent, nous disent ce qu’ils ont vécu. Ils sont aussi notre porte d’entrée pour aller voir des spécialistes. Les tests de personnalité, le Tree Hugging, le SCMR, ce sont des phénomènes qu’on avait envie de comprendre. Mais le résultat n’est pas important, c’est l’expérience qui compte. Parfois, ces tests n’ont rien de scientifique, mais comme le dit un de nos chercheurs : est-ce que la science est toujours obligée de tout expliquer ? S’ils ne sont pas dommageables, pourquoi pas ?

Au fil de vos recherches, y a-t-il des champs dans lesquels le Québec se démarque en matière de bien-être ?

Il y a des sujets qui peuvent paraître anodins. Les bains flottants par exemple. Au début, on pensait être très critiques. Puis on s’est rendu compte qu’au Québec nous sommes les premiers à avoir analysé les effets des bains flottants sur les commotions cérébrales. Nous sommes très avancés sur tout ce qui touche à l’Alzheimer et la démence. Nous n’avions que 12 émissions à faire, mais on a vite constaté que le bien-être est un sujet inépuisable.

Nous sommes à l’ère de la désinformation. Comment choisissez-vous les sujets pour faire une différence ?

Tout ce qui touche le cerveau et la psychologie concerne tout le monde. Pour notre première émission, on savait d’office qu’il fallait aborder le stress de la rentrée. Le sommeil est un sujet dont on n’a pas fini de parler. Et il y a toutes les questions éthiques qui sont essentielles aujourd’hui. Quand on observe par exemple tout ce qu’on nous offre face à la quête de rajeunissement. Ça va des produits aux interventions en passant par des diètes ou des chirurgies invasives. Le bien-être touche chacun de nos cinq sens et a un impact sur notre santé mentale. C’est important d’avoir des réflexions en tant que société, et qu’on prenne de bonnes décisions pour aller mieux.

►Bien dans ma tête Mercredi 19 h 30 à Télé-Québec