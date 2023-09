Enquête cinglante dans le milieu de la presse française

Dans un premier roman drôle, cinglant, sans complaisance à l’endroit du monde des médias et de la société actuelle, la Québécoise Louise Oligny a imaginé une enquête se déroulant dans le milieu de la presse française. Milieu qu’elle connaît très bien puisqu’elle est photoreporter depuis plusieurs années.

Le roman débute par un assassinat. Le 10 juin 2019, le directeur de la rédaction du magazine La Chronique, un certain Dufaye, est victime d’un attentat. Quand la photoreporter Diane Choinière apprend la nouvelle, elle est submergée par toutes sortes d’émotions.

Diane Choinière a été licenciée abusivement quelques mois plus tôt par ce même individu. Mais à force de boire et de consommer beaucoup de petites pilules, elle n’a pas toujours les idées claires. Elle devra tout de même démêler cette affaire... ce qui l’amène à décrire un milieu où évoluent toutes sortes d’individus.

En février, peu après son licenciement, Diane avait été sous le choc, anéantie, plus capable de se lever de son lit. Puis elle avait décidé de se battre et dressé la liste de bonnes résolutions pour se remettre sur pied. L’attentat visant son ancien patron, en juin, a toutefois des répercussions jusque dans son salon.

Louise Oligny, en visite au Québec récemment, a raconté avec enthousiasme la genèse de ce premier roman.

« J’ai pris le milieu que moi, je connaissais. Ça se passe dans le milieu de la presse. C’est vrai qu’il y a une crise de la presse, mais il y a beaucoup de ça dans le monde du travail : passé un certain âge, tout à coup, tu comptes pas mal moins. »

Il y a 25 ans, Louise Oligny avait fait un reportage de photos sur les fermetures d’usines dans le Nord – Pas-de-Calais.

« Mon père aussi travaillait en usine et ça m’avait beaucoup touchée. Ces gens avaient déjà vu les mines fermer, et là, c’était le textile. Ils perdaient aussi tous leurs repères et leur rôle social. »

Un coût humain

En parallèle, il y a quelques années, une sociologue a communiqué avec elle, car elle faisait une étude sur la santé des photoreporters en France, par rapport au déclin du métier.

« Le coût de l’effondrement du journalisme en France a aussi un coût humain sur les photographes. On a toujours un statut assez précaire. »

Dans son roman, Louise Oligny décrit donc une photoreporter qui se sent de l’autre côté de la barrière et bien au-dessus de ses affaires, question précarité d’emploi.

« Tout à coup, elle se rend compte qu’elle est en train de l’enjamber, la barrière. C’est aussi cette vision de ce monde, de cette colère. Il y a plusieurs mondes qui cohabitent en même temps et tout le monde n’a pas les mêmes chances, tout le temps. On est dans un système où, à partir d’un certain âge, on est considérés d’une autre façon aussi. »

L’autrice précise qu’en France, quelques grands propriétaires se sont mis à acheter beaucoup de journaux. Et qu’une pression économique tombe sur les plus précaires.

« C’est une critique : comment on ne reconnaît pas les gens pour leur valeur, pour ce qu’ils sont. On va les voir pour ce qu’ils coûtent. »

♦ Louise Oligny est née à Saint-Jean-sur-Richelieu et habite en France depuis 1989.

♦ Elle est photoreporter et mène également de nombreux projets artistiques associant la photographie, la vidéo et la musique.

♦ Elle est présentement en résidence à la Maison des femmes de Saint-Denis, où elle anime des ateliers avec la dessinatrice Clémentine de Pontavice.

♦ Son site web : louiseoligny.com

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Marabout Black Lab

« La voix éraillée de Joe Strummer retentit sur London Calling, souvenir de mon adolescence. Enfin, je suis libre, fini les compromis. L’avenir m’appartient, je vais pouvoir réinventer ma vie. Je me secoue sur Let’s Dance de David Bowie et je me déchaîne sur Psycho Killer de Talking Heads — j’ai toujours adoré cette chanson. Minuit, je ne suis plus la seule à être désinhibée ; Nathalie n’a pas lésiné sur le champagne pour ses 55 ans. Belle fête. À 4 heures du matin, on est quelques-uns à être passés au whisky. Boyer, notre DRH, vient sur le tapis. Sa dépression nous fait tous beaucoup rire. »