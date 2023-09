De la dynamite!

Rédigé par un ancien joueur de poker de haut niveau, ce premier roman est presque aussi fabuleux que la ville où il se déroule.

Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas ? Heureusement que ce n’est pas toujours vrai, sinon jamais on aurait eu la chance de lire ce très dense roman, qui se déroule en plein cœur de la ville, sur son célèbre Strip !

Ce qu’on apprend d’emblée dans le prologue, c’est qu’une bombe a explosé dans la soirée du 1er mai 2015 au très sélect Positano Luxury Resort & Casino. Une tragédie qui, hélas, laissera derrière elle plusieurs cadavres. Et si on tient à savoir pourquoi et comment une telle chose a bien pu se produire, il faut revenir quelques mois en arrière. Soit plus précisément à l’automne 2014...

Welcome to Fabulous Las Vegas

Pour commencer, on va faire connaissance avec Ray, un génie des maths pas très sociable qui a laissé tomber l’université pour devenir joueur de poker professionnel. Mais après avoir longtemps exclusivement joué en ligne, le voilà qui débarque à Las Vegas afin de se ressaisir et de reprendre confiance en lui. On va aussi rencontrer Mary Ann, une ex-mannequin qui a fini par comprendre qu’être accro aux likes des réseaux sociaux ne risquait pas de l’aider à retrouver le bonheur. Puis il va y avoir Tom, un touriste de passage, ainsi que Lindsay, une jeune journaliste de confession mormone qui aimerait bien pouvoir partir au loin et écrire des romans.

Tout ce petit monde sera impliqué d’une manière ou d’une autre dans l’explosion précédemment citée et le récit qui en découle est aussi détonant qu’étonnant !

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Stromae : les dessous d’un phénomène

Photo fournie par les Éditions Mardaga

Attention, il ne s’agit pas ici d’une biographie, mais d’un livre qui se penche sur le phénomène Stromae dans son ensemble. Tout en revenant sur le parcours de ce célébrissime chanteur belge, il explique comment son personnage a été façonné, décrit le contexte de ses chansons et nous permet de bien comprendre ce qui a amené Stromae au sommet. À lire si on est fan.

Omerta

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

John Harper est journaliste à Miami et tout ce qu’on peut dire de lui, c’est qu’il ne fait pas trop de vagues. Vrai, jusqu’à ce que sa tante l’appelle de New York pour lui apprendre que son père, qu’il croyait mort depuis une bonne trentaine d’années, s’est fait tirer dessus en essayant d’empêcher un homme de cambrioler un magasin... Un bon Ellory, même s’il remonte à 2006.

150 voyages romantiques autour du monde

Photo fournie par les Éditions Ulysse

Paris a beau être mondialement connu comme la « ville de l’amour », il y a bien d’autres endroits où passer de merveilleux moments à deux. Ce livre grand format est d’ailleurs là pour le prouver. Avec ses 150 idées de destinations romantiques aux quatre coins de la planète, on pourra aussi bien passer nos vacances en amoureux à Budapest qu’au Yunnan.

Buenos Diaz !

Photo fournie par les Éditions de l’Homme

Le titre est sympa, et les recettes encore plus. Qu’ils soient un peu piquants, prêts en un tournemain pour les soirs de semaine pressés, réconfortants à souhait, gourmands (pour ne pas dire cochons !) ou tout pleins de légumes, les 80 nouveaux plats qu’Alexandra Diaz propose ici sauront réjouir bien des papilles !

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions de l’Archipel

Jeux de mensonges

Ça va bientôt faire 10 ans que Kate Roberts espère ardemment pouvoir un jour recroiser la route de Meg Williams. À cause de cette femme, elle a tout perdu. Sa confiance en elle, son avenir très prometteur de journaliste au L. A. Times, sa propension au bonheur, tout. Et voilà que Meg est enfin de retour à Los Angeles. Sous son propre nom, en plus. Parce qu’au fil des ans, selon la ville où elle se trouvait, cette arnaqueuse de haut vol s’est tour à tour fait appeler Megan, Maggie, Melanie ou Melody pour dépouiller en beauté ses victimes... sans jamais se faire prendre.

Se venger à tout prix

Cette fois, Meg semble avoir jeté son dévolu sur Ron Ashton, un riche promoteur de la région qui vient de se présenter aux élections sénatoriales. Ce qui veut dire que Kate tient enfin sa chance de se venger et pour ça, elle devra d’abord se rapprocher de Meg sans éveiller ses soupçons. Mais assez rapidement, un drôle de problème surgira : plus elle va en apprendre sur Meg, plus elle commencera à avoir des doutes...

Une histoire beaucoup plus riche qu’il n’y paraît et à laquelle on a vite été accro. Presque un coup de cœur !