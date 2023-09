Des chasseurs de sorcières dans les forêts du Québec

Avec leur nouvelle série Chasseurs de sorcières, l’auteur Fabrice Forestier et l’illustrateur François Lapierre nous font prendre l’air dans les immenses forêts québécoises ! Mais attention, au cœur de celles-ci se cachent possiblement des sorcières et des chasseurs de sorcières...

Photos fournies par les Éditions Glénat Québec

Les forêts du Québec sont immenses, donc on peut deviner que votre source d’inspiration, pour cette série jeunesse, l’est tout autant !

François Lapierre : Je fais de la bande dessinée depuis le début des années 2000 et mon univers graphique a des inspirations très Nouvelle-France et autochtones. Des sorcières et des chasseurs au Québec ; l’histoire de Fabrice entrait complètement dans mes cordes et mon dessin arrivait en plein dans l’univers de Fabrice !

Selon vous, quelle place occupe le conte aujourd’hui ?

Fabrice Forestier : Je suis imprégné de ces vieilles images, de ces transferts de connaissances... Mon grand-père nous racontait des histoires et j’étais pendu à ses lèvres. Je trouve que le conte est plein d’émotions et qu’il alimente l’imaginaire des gamins. Souvent beaucoup plus que n’importe quelle sorte de littérature.

F. L. : L’univers des contes a toujours été un truc qui m’a beaucoup allumé. C’est très visuel et merveilleux. Puis, parfois, ça peut être un univers très cruel et sombre. En ce qui a trait à l’histoire de Fabrice, elle a l’ambiance d’un conte, mais c’est davantage une histoire d’aventure.

Pourquoi aviez-vous envie d’explorer les secrets des forêts québécoises ?

F. L. : Dans les vieux contes, tout se passait dans une forêt, en général. Un endroit mystérieux qui n’était pas encore civilisé... Ça apporte un côté mystérieux et surprenant où tout est permis. La forêt laurentienne, les forêts du Québec, le Bouclier canadien, les montagnes, les lacs : tout ça est un terrain de jeux à l’aventure.

F. F. : Je suis arrivé au Québec, il y a 30 ans. Je vivais dans des cités, en France, et mes parents avaient une petite maison de campagne sur le haut plateau ardéchois. J’y passais mes vacances. Je courais la forêt avec des amis. On pêchait, on posait des pièges, etc. Je me suis souvent perdu dans le bois. Quand j’ai immigré, il y a eu un penchant naturel pour le Québec. Il n’y avait donc rien de plus naturel, pour moi, que de choisir ce terroir, pour y camper mon histoire.

À quoi peut-on s’attendre pour la suite des choses ?

F. F. : Dans le volume 2, on arrivera à la croisée des chemins... Il y aura une grosse décision à prendre. Reste à savoir laquelle !

D’après vous, quelle serait la chose la plus incroyable qu’on pourrait trouver dans une forêt du Québec ? Quelque chose de réaliste ou de loufoque...

F. L. : Un ovni. Mais un vieux truc rouillé qui date de certains millénaires. Une découverte archéologique et futuriste, en même temps.

F. F. : Je vais avoir une réponse facile : une sorcière (rires) !