CÔTÉ, Claire DeBlois



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 septembre 2023, à l'âge de 91 ans et 6 mois, est décédée madame Claire DeBlois. Elle était l'épouse de feu monsieur Jacques Côté, fille de feu madame Jessie Martin et de feu monsieur Paul-Henry DeBlois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 16h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michèle (Marc Valois), Suzanne (Gaston Bégin) Helen (Daniel Brunet), Jean (Hélène Labrie), Denyse (Christian Dolbec); ses petits-enfants : Marie-Christine Clément (Emmanuel Tremblay), Jean-Jacques Côté (Anne-Julie Bilodeau), Emilie et Francis Dolbec; ses arrière-petits-enfants : Kelly-Anne, Samuel et Charles; ses frères et soeurs : feu Gilles (feu Louise Blouin), Lili (feu Henry Beauregard), feu Pierrette (feu Jean Carrier), feu André (feu Lise Labrie), Marc (Joan Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Louise (Daniel Mignault), feu Madeleine (feu Gaston Durand), feu Ghislaine (feu René Chouinard), Hélène (feu Roger Samson) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sa dame de compagnie, Mme Gaétane Parent, pour les soins à domicile offerts durant deux ans ce qui nous a permis de réaliser son souhait de rester chez elle. Nous tenons également à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement, en particulier Dre Nathalie Boudreault, ainsi que l'infirmière Gina Desgagnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Jeunes Mamans du Québec, 1040 Av. Belvédère #100, Québec, Québec, G1S 3G3. Tél. : 418 521-6664 ; site web : https://quebecphilanthrope.org/dons/