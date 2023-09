La Jamaïque loin des tout inclus: 16 choses excitantes à faire

Rares sont les destinations dans les Caraïbes où il est possible de profiter de la frénésie de la ville, la beauté des montagnes et la qualité des plages dans le même voyage. Véritable havre pour les amoureux de nature, la Jamaïque a de quoi séduire les voyageurs avec son côté chaleureux et accueillant, mais aussi la diversité de ses activités.

Puisque vous atterrissez à Kingston, passez quelques jours dans la capitale de l'île pour vous imprégner de la culture qui fait la fierté des Jamaïcains. Mettez ensuite le cap vers les Blue Mountains pour passer quelques jours en forêt où vos journées seront ponctuées de visite de chutes, de rencontres enrichissantes et de vues à couper le souffle.

Concluez le périple sur le bord de la mer à Ocho Rios, où détente, gastronomie et luxe seront de la partie.

Voici comment organiser un voyage de rêve en Jamaïque, en trois temps :

Dans un premier temps: La ville

Lorsque votre avion atterrira à Kingston, pensez à vous y attarder quelques jours. Ce centre urbain tire son épingle du jeu avec ses nombreux attraits touristiques où on se plaît à faire le plein de culture. Comme il s’agit du bastion de la gastronomie jamaïcaine, préparez le budget en conséquence! Vous voudrez goûter à plusieurs plats typiques lors de votre passage en ville.

Photo Agence QMI, Naomi Auger

Côté sécurité, il est recommandé d'explorer le centre-ville de Kingston en compagnie d'un guide. Bien que les Jamaïcains sont très polis et courtois, les femmes qui voyagent seules risquent de se faire interpeller par la gent masculine. Pour le reste, vaut mieux demeurer vigilant le soir afin de se tenir à distance des dangers.

1. Visiter le Musée de Bob Marley

La Jamaïque vibre au rythme du reggae. En ville, une visite au musée de Bob Marley s’impose pour en apprendre davantage sur cette légende qui a marqué le monde entier. Vous découvrirez l’histoire de Bob Marley à travers la maison où il a habité de 1975 à 1981.

2. Passer l’après-midi chez Devon House

Première demeure coloniale datant de 1881 ayant apartenu au premier millionnaire noir de la Jamaïque, George Stiebel, Devon House est beaucoup plus qu’un arrêt obligatoire à Kingston, il s’agit d’un véritable voyage dans le temps. On vous encourage à faire une visite guidée afin de vous imprégner de toute l’histoire qui règne dans les lieux. Sur place, les arrêts obligatoires sont Devon House I Scream (les meilleures glaces en Jamaïque) et les pattys jamaïcains de chez Devon House Bakery.

3. Se prendre en photo devant les murales

Naomi Auger

Au centre-ville de Kingston, à l’intersection des rues Water Lane et Church Street, vous trouverez le premier quartier des arts de Kingston. En 2020, Kingston Creative a fait appel aux artistes de l’île afin d’enjoliver la fameuse rue Water Lane avec une dizaine de murales. Depuis, une balade s’impose pour témoigner du talent des artistes, mais aussi des causes, des souvenirs, des combats et des références culturelles qui sont illustrés dans les œuvres. Il s’agit d’une excellente initiation pour connecter à la culture jamaïcaine, vivre l’expérience d’une galerie à ciel ouvert et lancer le voyage de belle manière. Des visites guidées sont organisées tous les jours.

4. Profiter du nightlife chez Dub Club

Découvrez pourquoi Kingston ne dort jamais au Dub Club. Les amoureux de musique se donnent rendez-vous tous les dimanches soirs de 17h à minuit pour danser et vibrer aux sons du reggae ou du rock. En plus, la vue sur Kingston est loin d’être banale. Une activité qui plaira aux oiseaux de nuit.

7b Skyline Drive, Jacks Hill, St. Andrew

5. Manger du crabe chez Crab Circle

Naomi Auger

Les locaux se réfèrent au Crab Circle pour une petite collation en milieu d’après-midi. À Kingston, la collation favorite des écoliers demeure le crabe bouilli qu’ils dégustent à même la rue ou dans l’autobus. On fait la queue au Crab Circle pour attraper à la va-vite un crabe, un maïs bouilli ou grillé, de la patate douce, de la morue salée grillée (saltfish) et de la soupe. Une expérience de street food authentique, dont le secret est assez bien gardé.

X6H6+W39, National Heroes Cir, Kingston

Photo Agence QMI, Naomi Auger

Se loger à Kingston

Les hôtels bon marché abondent au centre-ville de Kingston. Pour se trouver près des attraits, misez sur l’hôtel Courtyard par Marriott.

Non loin, l’hôtel Pegasus demeure une excellente option. En plus, son restaurant s’attire les éloges des critiques.

Dans un deuxième temps: Les montagnes

À 45 minutes de voiture de Kingston, les Blue Mountains représentent les poumons de la Jamaïque. Voici quelques idées d’activités pour occuper votre visite dans les imposantes Blue Mountains.

6. Rencontrer la communauté rasta chez Pretty Close

Photo Agence QMI, Naomi Auger

Nouvelle attraction touristique en Jamaïque, Pretty Close propose une expérience gastronomique dans une oasis secrète sur le bord de la rivière Flora. Chez Pretty Close vous goûterez à la cuisine I-Tal en plein air. Il s’agit d’une cuisine adoptée par les communautés rasta qui ne contient aucune viande, sel, oeuf et lait de vache. Le tout est préparé devant vos yeux et servi dans un bol en calabash. Durant notre visite, nous avons goûté au plat régional ackee and saltfish, à du calalou, à du plantain et à de l’arbre à pain (breadfruit). Voilà une belle manière d'entrer en contact avec la communauté rasta le temps d’un après-midi. La visite se conclut avec une petite randonnée vers une chute d’eau qui se trouve «pretty close».

Photo Agence QMI, Naomi Auger

Les réservations se font par message privé, sur Instagram.

7. Visiter une plantation de café

Les Jamaïcains peuvent se targuer de cultiver l’un des meilleurs cafés du monde. Ainsi, une visite de l’île ne serait complète sans un passage dans une plantation de café. Arrêtez votre choix sur Craighton Coffee Estate. L'endroit offre une visite d’une heure qui vous fera découvrir la magnifique propriété vieille de 200 ans, et les plantations. Le tout s’enchaîne d’une dégustation explicative du café cultivé sur place.

En savoir plus

8. Admirer la vue depui l'hôtel Strawberry Hill

Naomi Auger

Comprenez pourquoi Bob Marley a choisi de vivre sa convalescence à Strawberry Hill après avoir été atteint par balles en 1976 . À 3000 pieds d’altitude dans les Blue Mountains, cet hôtel montagnard possède un riche bagage musical, mais surtout une vue à couper le souffle.

Naomi Auger

On s’y arrête pour l’apéro, recevoir un massage ou pour passer quelques nuits au paradis. Chose certaine, vous n’aurez jamais vu d’aussi beaux couchers de soleil.

9. Entreprendre l’ascension du Blue Mountain Peak

À 7402 pieds du niveau de la mer, les plus aventureux se lancent le défi d’atteindre le point le plus haut des Blue Mountains. Une myriade d’excursions personnalisées sont offertes aux voyageurs selon le type d’expérience qui les appelle. Comptez quatre heures de randonnée intense pour atteindre le sommet. Le sentier totalise 9,3 km vers le sommet.

En savoir plus

Dans un troisième temps: La mer

Les amoureux d’eaux transparentes voudront poser leurs valises à Ocho Rios quelques jours. La région cache les plus belles chutes d’eau de l’île (allô le Blue Hole d’Ocho Rios), mais aussi d’incroyables plages de sable fin et des adresses gourmandes.

10. Passer la journée sur l’indispensable Reggae Beach (Bamboo Beach Club)

Rebaptisée Bamboo Beach Club, la plage de Reggae Beach est sans doute le secret le mieux gardé du nord de la Jamaïque. Il faudra payer 15$ pour accéder au site. Sur place, vous pourrez vous poser sur l’une des chaises longues et vous attabler au restaurant sur la plage. Réservez ici

11. Visiter la plantation Sun Valley

Naomi Auger

À Oracabessa, à quelques minutes en voiture de Ocho Rios, craquez pour Miss Lorna et son mari qui opèrent cette plantation de fruits et ce jardin de colibris. La plantation propose une visite guidée toute en humour d’une durée de 90 minutes. Le tout est ponctué de dégustations de noix de coco, de fruits exotiques et de prune Cythère.

Photo Agence QMI, Naomi Auger

12. Dormir au Jamaica Inn

Naomi Auger

Bienvenue dans l’un des plus beaux hôtels de la ville. Loin du tout-inclus traditionnel, le Jamaica Inn offre une parenthèse de quelques jours où les voyageurs se sentent comme des rois. Chaque chambre est munie d'un balcon privé avec un espace pour manger et salon. Cours de yoga matinaux, massages et soins avec la mer comme trame de fond, restaurant, plage privée... tout y est pour passer un séjour de rêve.

Réservez ici

Photo Agence QMI, Naomi Auger

13. Dîner chez Miss T

Naomi Auger

Un dîner chez Miss T sera l’occasion de découvrir tout le meilleur de la cuisine jamaïcaine. Dans un cadre décontracté, on commande plusieurs plats à partager. Coup de cœur pour les crevettes dans la sauce rundown (lait de coco et herbes) et le plat de oxtail qui fait la renommée de l’endroit. Un immanquable.

65, Main St, Ocho Rios

Photo Agence QMI, Naomi Auger

14. Terminer le voyage chez Summer House

Naomi Auger

Natives de la Jamaïque, les sœurs Suzanne et Michelle Rousseau sont de véritables superstars sur l'île. À travers leurs restaurants, leur émission de télévision et leurs livres, elles se sont fait le cadeau d’ouvrir Summer House: Un repaire pour les personnes qui cherchent à bien manger à Ocho Rios. Découvrez pourquoi les gens viennent et reviennent à Summer House. N’oubliez pas de passer par la sublime boutique. Vous allez remplir votre valise de souvenirs.

Harmony Hall, St. Mary, Ocho Rios

Photo Agence QMI, Naomi Auger

15. Tester une expérience «farm to table» chez Stush in the bush

Christopher et Lisa Binns ouvrent les portes de leur ferme pour une expérience gastronomique des plus authentiques. Lors de notre passage en Jamaïque, cette expérience était sur toutes les lèvres des personnes que nous avons rencontrées. On vante le menu soigné, sans flafla et l’incroyable emplacement. L’expérience coûte 165$ (USD) par personne (environ 222$ CAD par personne).

111 Bamboo Way, Freehill, Jamaïque

16. Barboter dans le Blue Hole d’Ocho Rios

Bien qu'il soit devenu un site hyper touristique, on ne peut s’empêcher d’être ébahi devant la couleur de l’eau de cette piscine naturelle ornée d’une chute d’eau. L’entrée est payante, plusieurs tours guidés sont proposés et un bar s’est installé sur place.

En savoir plus

INFOS PRATIQUES

La vie en Jamaïque coûte assez cher. Il sera assez difficile de s’en sortir à moins de 50$ par jour.

La saison des pluies en Jamaïque s’étend de mai à octobre.

Vous l'aurez compris, la Jamaïque est une destination foodie.Sur votre liste d'envies, assurez-vous d’essayer du ackee and saltfish, du poulet jerk, des pâtés jamaïcains, des bammies, du oxtail et un curry de chèvre lors de votre voyage. De rien à l'avance!

Photo Agence QMI, Naomi Auger

Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit Jamaica.