Laïcité: l'occasion gâchée de Drainville et Marois

Printemps 2013: je dîne sur Grande Allée avec un conseiller dans le gouvernement Marois.

Avec certains observateurs, il veut «tester» quelques idées. Abordant le sujet de la laïcité, il lance: «On va mettre le feu.»

Sur le coup, l'expression me semble forte, mais je ne prends pas vraiment la mesure de l'incendie en préparation.

Le 19 août 2013, Geneviève Lajoie, dans Le Journal, dévoile l'essentiel de ce qui s'appellera «Charte de la laïcité», puis «Charte des valeurs».

«Le gouvernement Marois veut non seulement bannir le foulard islamique et les autres signes religieux apparents de la fonction publique et des tribunaux, mais également des CPE, des écoles et des hôpitaux.»

L'opinion s'embrase. Je suis, à l'époque, responsable de la «page idées» du Devoir et avant même que ne soit dévoilé le projet du gouvernement, les propositions de lettre ouverte surabondent. Un tsunami.

Car l'affaire touche un aspect fondamental de l'identité québécoise issue de la Révolution tranquille. Les Québécois francophones ont voulu s'affranchir du joug de l'Église. Une bonne partie d'entre eux en sont même venus à détester tout ce qui relève du religieux.

Origines

En 1997, Pauline Marois, ministre de l'Éducation, avait fait avancer le processus de laïcisation du Québec en déconfessionnalisant les commissions scolaires. Grâce à un amendement constitutionnel bilatéral avec le fédéral, pourtant gouverné par (l'anti-péquiste) Jean Chrétien.

Moins d'une décennie plus tard, la culture canadienne des droits fondamentaux semble toutefois imposer une limite à la volonté québécoise de laïcisation. Dans la cause Multani, la Cour suprême permet à un jeune sikh, selon l'esprit des «accommodements raisonnables», de porter son kirpan à l’école.

La querelle des accommodements raisonnables éclate. Elle marque profondément l'élection de 2007. C'est la montée de l'ADQ. Le gouvernement Charest survit, mais minoritaire (le précédent datait de 1878). À Québec, tous les partis s'ajustent. Les libéraux proposent des projets de loi, notamment le 94 sur l'encadrement des accommodements.

Le PQ et QS jugent cela insuffisant. Le PQ adopte l'idée d'une Charte de la laïcité.

Sonné par son élection du 4 septembre 2012 (attentat du Métropolis, statut minoritaire), le gouvernement Marois mettra un an à accoucher d'un projet de charte.

Majoritaire

Les sondages démontrent qu'il y a là une occasion en or pour le PQ de devenir majoritaire. C'est là qu'on choisit de «mettre le feu» au lieu de saisir l'occasion afin d'adopter une charte consensuelle.

À l'époque, le QS de Françoise David et d'Amir Khadir prônait la formule Bouchard-Taylor: interdiction des signes religieux pour les agents de l'État avec pouvoir de coercition. La CAQ de François Legault aussi, mais y ajoutait les enseignants.

Avec quelques compromis de la part du gouvernement, le Québec aurait donc pu régler, dès 2014, la question de la laïcité. Dans les partis d'opposition, on n'a jamais senti aucune «réelle ouverture» de la part des Marois et Drainville, à ajuster leur projet de loi 60.

Comme s'ils préféraient alimenter l'incendie. C'est donc ce qu'on peut appeler une occasion historique gâchée, pour des raisons électoralistes, de poser un geste fondateur, sur un sujet capital.