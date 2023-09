L’approche simpliste de Poilievre

Le chef conservateur Pierre Poilievre a beau s’être débarrassé de ses lunettes, son vieux discours diabolisant le transport en commun et glorifiant la voiture n’a pas changé et illustre bien son approche simpliste qui appartient à une époque révolue.

En congrès à Québec, M. Poilievre n’a pas manqué de faire de l’électoralisme en accusant ses adversaires de faire une guerre à l’auto. Il a aussi souligné que jamais il ne financerait des dépassements de coûts du tramway, comme de tous les autres projets.

J’ai des petites nouvelles pour le chef du PCC: s’il décide de ne pas financer les dépassements de coûts pour les projets d’infrastructures au pays, en cette période d’inflation, de pénurie de la main-d’œuvre et d’explosion du coût des matériaux, cela équivaudra à mettre le Canada et le Québec sur pause.

Car le tramway ne sera pas différent des autres projets d’infrastructures, dont tous les coûts ont bondi pour toutes ces raisons.

Investissements routiers

Dans la grande région de Québec, il n’y a d’ailleurs jamais eu autant d’investissements depuis 10 ans pour élargir et faire la réfection d’autoroutes.

Puis le gouvernement investira encore, au cours des 10 prochaines années, près de cinq milliards de dollars dans le réseau routier.

Si on calcule ces investissements routiers pour chaque région, on constate rapidement que l’automobile est bien loin d’être en reste, et coûte aussi très cher aux contribuables.

Très peu inspirant

C’est justement pour cette raison, et parce qu’il faut trouver des moyens de diminuer les gaz à effet de serre responsables des changements climatiques, que les élus ont le devoir d’offrir aux contribuables des solutions de rechange à la voiture.

Ceux-ci pourront choisir leur mode de déplacement ensuite. Mais ils doivent avoir le choix, qui vient avec la possibilité d’économiser temps et argent.

Penser autrement, comme M. Poilievre, revient à réfléchir l’aménagement et la mobilité comme avant la Révolution tranquille. Voilà qui s’avère très peu inspirant de la part d’un homme qui aspire à diriger le Canada.