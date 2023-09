Voici les 12 nouveaux visages de la télé cet automne

À chaque rentrée, des petits nouveaux s’amènent et se démarquent par leur talent. Certains roulent leur bosse depuis quelque temps jusqu’au rôle qui fera la différence. D’autres ont la chance de profiter d’une opportunité qui accélère la rencontre avec le spectateur. En voici qui ne passeront pas inaperçus cet automne.

Alice Moreault

Photo fournie par Eric Myre

Le nom d’Alice Moreault gagne à être connu. Diplômée de l’École nationale de théâtre, elle vient de connaître une belle année. Au cinéma, nous la verrons dans les prochaines semaines dans deux films très attendus : Solo de Sophie Dupuis et Les jours heureux de Chloé Robichaud. À la télé, elle a tenu des rôles dans Le jeu, Entre deux draps et Alertes. Elle fait maintenant équipe avec Julie Le Breton dans la seconde saison d’Une affaire criminelle (Noovo). Elle y incarne une enquêteuse, Laurence, dont le parcours bascule après avoir tiré sur un témoin qui lui avait fait des révélations sur son père.

Mel Charlot

Photo fournie par le Groupe Fair-Play

Danseuse, chorégraphe, professeure et metteure en scène, Mel a participé à de nombreuses compétitions de danse télévisées et on l’a vu auprès de vedettes américaines bien en vue. The Masked singer, I Can See Your Voice, Lip Sync Battle et Danser pour gagner, sont quelques-uns des projets auxquels elle a contribué. Nous l’avons vu danser avec Lizzo lors de sa récente tournée. Elle agit maintenant à titre de juge dans la nouvelle saison de Révolution (TVA) où elle commentera les performances et saura sans doute prodiguer quelques conseils.

Charles-Aubey Houde

Photo fournie par Danny Taillon

Remarqué dans les films Souterrain et Crépuscule pour un tueur, Charles-Aubey était bouleversant dans Le plongeur de Francis Leclerc un peu plus tôt cette année. Vu dans Hôtel, Doute raisonnable et Indéfendable, il est l’un des nouveaux protagonistes d’Aller simple (Noovo). Henri est un personnage discret qui vit sur une ferme avec des amis. C’est le plus sensible de la bande qui a tendance à fuir les problèmes.

Penande Estime

Photo fournie par Bell Media

C’est dans les deux langues, l’anglais et le français, que Penande travaille. L’actrice et cascadeuse a notamment été la doublure de Starfire dans Titans diffusée sur Netflix. Elle est de la distribution du film Kanaval d’Henri Pardo (qui sortira sous peu) et la réalisatrice-scénariste Mara Joly lui a fait confiance pour porter le rôle de Maxine Salomon dans la série Après le déluge (Noovo), une policière rebelle qui prend sous son aile de jeunes délinquants et qui les initie aux arts martiaux mixtes.

Mounia Zahzam

Photo fournie par ICI Télé

Depuis qu’on l’a vue dans la série web Dominos et le film Les fabuleuses, les rôles se multiplient pour Mounia. Elle est Zoé dans Manuel de la vie sauvage, Emma dans Nuit blanche, Geneviève dans Les moments parfaits. Cette saison, elle fait chavirer le cœur de Jessy (Pier-Luc Funk) dans la quatrième saison de Plan B (ICI Télé). Dans la nouvelle saison d’Une affaire criminelle (Noovo), elle fait un saut du côté du Bureau des enquêtes indépendantes. Elle sera aussi de la prochaine saison de L’air d’aller.

Lauren Hartley

Photo fournie par TVA

Comédienne et scénariste, Lauren s’est beaucoup fait connaître au théâtre depuis sa sortie du Conservatoire. On l’a aussi vue dans le film Farador ce printemps. À la télé, nous l’avons remarqué récemment dans Double-faute aux côtés d’Éric Bruneau. Cette année, elle figure au générique de trois séries avec des rôles souvent chargés d’émotions. Dans Mégantic (TVA), elle est la lumineuse Gabrielle, jeune chanteuse nouvellement amoureuse, victime du terrible déraillement. Nous la verrons aussi dans la prochaine saison de Portrait-robot (TVA) et dans Les révoltés qui débarque sur Club illico.

Edison Ruiz

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Edison Ruiz est une star au Mexique. On peut même dire qu’il est une star internationale depuis qu’il a endossé le rôle du commandant Mendez dans la série Narcos sur Netflix. Il a accepté de se retrouver aux champs pour Philippe Falardeau et a suivi des cours de français en accéléré pour se glisser dans la peau de Francisco, le leader d’un groupe de travailleurs saisonniers dans Le temps des framboises (TVA). Charismatique et cultivé, Francisco met ses connaissances pour assurer la survie de la ferme familiale après le décès de son patron et ami. Il devient un allier précieux pour Elisabeth (Sandrine Bisson), qui en reprend les rênes dans un contexte délicat.

Luka Lemay

Photo fournie par Télé-Québec

Diplômé de l’École de l’humour, Luka fait sa place dans le milieu dans les coulisses de Star Académie puis comme animateur de foule. Il n’est pas passé inaperçu en agissant comme « stagiaire » de Mélanie Maynard cet été à Sucré Salé, y allant de ses interventions farfelues. Pour la rentrée, il se joint à Éléonore Lagacé pour répondre aux questions des jeunes avec Luka et Léo. Cette émission à caractère scientifique vise à vulgariser et informer les jeunes avec évidemment une touche d’humour.

Daphné Morin

Photo tirée du compte Instagram @daphlive

Designer autodidacte, Daphné s’est fait connaître grâce aux médias sociaux en partageant des publications afin d’aider ses abonnés dans leurs travaux. Elle aborde aussi bien des sujets de décoration, de rénovation que d’immobilier ou d’art de vivre. Elle veut inspirer les femmes à se faire confiance et à entreprendre des projets. Elle se démarque aussi en utilisant des matières recyclées. Elle est l’acolyte de Réal Béland dans sa nouvelle série Réal débarque sur Casa.

Constance Munger

Photo fournie par ICI Télé

Cette jeune de 16 ans qui excelle dans le sport, dont le hockey, a décroché son premier rôle dans la série jeunesse sur l’univers du hockey Premier trio (ICI télé). Elle y incarne Chloé, une jeune joueuse de hockey, seule fille à faire l’équipe dans une équipe bantam AAA masculine, avec tous les obstacles que ça comporte.

Joanie Lamoureux

Photo fournie par Mario Beauregard

Technicienne en santé animale, Joanie est une formidable vulgarisatrice. Sa spécialité ? Les oiseaux. Elle a œuvré au Parc Safari avant d’atterrir à la Ferme Guyon. Nous l’avons vu dans l’émission Les Poilus. La voilà maintenant à la barre de la nouvelle émission animalière de Télé-Québec, Le safari de Joanie.

Philippe-Vincent Foisy

Photo fournie par TVA, Julien Faugère

Philippe-Vincent œuvre comme journaliste depuis une dizaine d’années. Il a récemment été à la barre d’émissions d’informations sur les ondes de QUB radio. Il signe d’ailleurs une chronique dans les pages du Journal. Passionné d’actualités, il est désormais l’homme des nouvelles à Salut Bonjour.