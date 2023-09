Madame Dallaire montez au front pour vos enfants!

Chère madame Dallaire, vous qui êtes mère, grand-mère et mairesse de Rouyn-Noranda, je vous interpelle pour vous inviter à monter au front, non seulement pour les enfants de Rouyn-Noranda, mais pour tous nos enfants.

Parce que la pollution voyage aussi par le vent.

Le droit de respirer un air sain

Jeudi, à travers le Québec, des centaines de personnes se sont mobilisées pour rappeler l’importance de faire respecter les normes pour la qualité de l’air partout sur le territoire et tout particulièrement chez vous.

C’est une honte pour tout le Québec qu’on laisse la Fonderie Horne de Glencore cracher dans l’air 25 fois plus d’arsenic, 4,5 fois plus de plomb et 3,3 fois plus de cadmium que ce qui est jugé sécuritaire pour la santé.

Et c’est sans parler des 20 autres contaminants aussi présents. Dont le nickel, le mercure et le dioxyde de soufre.

En 2023, on en sait trop sur les impacts de la pollution, particulièrement sur les enfants. C’est pourquoi tant de mères montent au front.

Santé des enfants

Rappelons que proportionnellement à leur poids, les enfants respirent plus, boivent plus et mangent plus que les adultes. Ce faisant, ils absorbent davantage de contaminants.

Qui plus est, leurs organes, y compris leurs poumons et leur système immunitaire, sont en croissance, ce qui les rend plus vulnérables.

Effets ressentis une fois adultes

Plusieurs des polluants émis par la Fonderie Horne sont des perturbateurs endocriniens. Même à très faible dose, ces substances peuvent avoir des effets sur la santé beaucoup plus tard dans la vie.

C’est aussi le cas pour l’exposition des fœtus, lorsqu’ils sont dans le ventre de leurs mamans.

Parce qu’ils perturbent la régulation des hormones dans le corps, ces contaminants peuvent être associés à des malformations congénitales, des TDAH, des troubles cognitifs, des cancers et même de l’obésité ainsi que du diabète de type 2.

Tout ça des décennies plus tard!

Responsabilités

Bien qu’il soit difficile de prouver que les émanations de la fonderie aient causé le cancer du sein de telle personne ou la tumeur au cerveau de telle autre, on sait qu’elle émet des polluants cancérigènes au-dessus des normes, et ce, depuis des décennies.

À quoi servent ces normes si l’on donne des dérogations aux industries leur permettant de les violer? Exiger leur application relève du gros bon sens.

Surtout quand on sait que l’espérance de vie est de 5 ans inférieure à la moyenne québécoise pour les gens qui habitent près de la fonderie.

Madame Dallaire, je sais qu’en tant que mère et mairesse, vous voulez le bien des enfants de votre ville même lorsqu’ils deviennent grands.

Alors de grâce, soyez celle qui les défendra contre la cupidité d’une multinationale multimilliardaire pour qui les profits sont plus importants que la vie.

Le gouvernement du Québec n’aura pas le choix de vous écouter si vous demandez une refonte de l'autorisation ministérielle pour qu'elle réponde à la volonté de la population exprimée dans la consultation publique et encore dans la rue le 26 août dernier.