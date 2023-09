Match d'ouverture du Rouge et Or: le tailgate toujours aussi populaire

Une agréable odeur de viande grillée flottait dans l’air aux abords du Stade Telus samedi après-midi alors que des centaines de fidèles partisans du Rouge et Or étaient rassemblés pour un fameux tailgate avant le match d’ouverture contre les Redbirds de l’Université McGill.

L’ambiance était à la fête dans le stationnement alors que la marée blanche, alimentée par l’alcool qui coulait à flots, vibrait portée par le DJ qui enchaînant les succès bien connus.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Parmi cette vague blanche, se trouvaient d’ailleurs de fougueux partisans ayant fait plusieurs heures de route pour s’assurer de ne pas manquer ce rendez-vous.

C’est le cas de William Beaulieu qui a fait la route depuis Sept-Îles la veille pour être certain d’être là à temps.

«J’ai fait 8h de route, mais ça en vaut la peine. il n’était pas question que je manque ça», dit-il.

«Je ne viens même pas à l’Université Laval, je viens vraiment juste pour le fun et pour voir mes chums en même temps», ajoute-t-il en riant aux côtés d’un de ses amis.

Idem pour Louis-Charles Asselin et son père qui ont fait la route depuis le Saguenay pour venir profiter de ce party d’avant-match pour la première fois.

«On est des fans de football et chaque année, on se fait un devoir de venir pour le match d’ouverture. C’est la première fois qu’on décide de venir au tailgate, mais ce n’est certainement pas la dernière», souligne Louis-Charles Asselin.

«Ça permet de rencontrer des gens et de jaser de football. Avec de la bière et de la bouffe, c’est certain qu’il n’y a personne qui est malheureux d’être ici en ce moment», réplique son père à la blague.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Autant de plaisir à s’impliquer

Alors que plusieurs préfèrent déguster un hot-dog en jouant aux poches, au spike ball ou même au beer pong, d’autres sont derrière le barbecue.

Crédit : Nicolas St-Pierre

Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils n’ont pas de plaisir à servir des roteux comme l’explique Samuel Bossé, un vaillant «préposé aux hot-dog».

«L’ambiance est vraiment le fun et les gens sont de bonne humeur. C’est difficile de demander mieux», lance-t-il.

«C’est une autre manière d’en profiter», a-t-il conclu avant de retourner s’occuper des pains sur le barbecue.