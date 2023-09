Match en blanc au PEPS: des unités bien spéciales propulsent le Rouge et Or vers la victoire face à McGill

Propulsé par une excellente performance des unités spéciales qui ont marqué deux touchés, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé samedi soir des Redbirds de McGill par la marque de 48-7 à l’occasion du premier match de football disputé sur la nouvelle surface synthétique dans le cadre de la soirée en blanc présentée devant 13 839 spectateurs.

Avec une priorité de 22-7 à mi chemin au 3e quart, le vétéran Anton Haie a bloqué un dégagement d’Antoine Couture, récupéré l’objet et filé sur 10 verges jusque dans la zone des buts pour planter le dernier clou dans le cercueil des Redbirds qui ont offert une solide opposition en première demie.

Lent départ

Les deux défensives ont dominé le premier quart. Les Redbirds ont réussi à exercer de la pression sur le quart-arrière Arnaud Desjardins et obtenu deux sacs tout en étant solide en couverture. Le Rouge et Or n’a obtenu que deux premiers essais au cours des 15 premières minutes.

Si les visiteurs n’ont pas réussi à s’inscrire à la marque, ils ont mieux bougé le ballon comme en témoigne leur temps de possession de plus de dix minutes.

Séquence de 14 en 14

Vincent Blanchard a ouvert la marque avec un placement de 39 verges. À son premier match dans les rangs universitaires, Shawn Valentine a réussi une course de 19 verges qui a pavé la voie au touché de Mathieu Hudon sur une passe de 12 verges.

En avance 12-0, Blanchard a ajouté un placement de 32 verges, et un 3e de 31 verges au 4e quart. Le vétéran botteur a fait mouche à ses 14 dernières tentatives. La séquence remonte à la Coupe Mitchell 2022 face aux Mustangs de Western.

Touché électrisant

La recrue Olivier Cool a réussi le jeu de la première demie en réussissant un majeur sur un retour de dégagement de 82 verges. Malgré le retour du vétéran Alex Duff, Cool a conservé son poste de retourneur. Il a aussi capté sa première passe en carrière.

Les Redbirds ont terminé la 1ère demie en force. Après avoir converti un 3e essai et six et une interférence dans la zone des buts qui a coûté 15 verges, le quart-arrière Éloa Latendresse-Régimbald a échappé à un plaqué pour galoper sur 10 verges jusque dans la zone des buts et réduire l’écart à 22-7.