La KHL n'est pas une ligue de développement: quatre autres espoirs qui ont subi le même traitement que Matvei Michkov

Matvei Michkov a été laissé de côté lors des deux premiers matchs du SKA de Saint-Pétersbourg, puis a joué un peu plus de six minutes lors du troisième et déjà, tout le monde s’emporte. Que faut-il lire dans l’utilisation sporadique du jeune et talentueux russe? Incursion dans le complexe dossier des espoirs russes en KHL.

Michkov n’a pas été repêché par le Canadien de Montréal, mais on voit son nom presque tous les jours dans les médias montréalais. Et préparez-vous, ce n’est qu’un début!

Mais là n’est pas le point. Michkov fait jaser au Québec parce qu’il ne joue pas en KHL depuis le début de la saison, et ce, même si on en parle comme d’un talent générationnel, l’équivalent russe de Connor Bedard qui, on vous le confirme, jouera dans la LNH en 2023-2024.

On imagine déjà Montréal à feu et à sang si le Canadien avait choisi l’ailier au cinquième rang au total du dernier repêchage, à la place de David Reinbacher.

Mais ça, c’est hypothétique.

Le traitement russe

La réalité est que Michkov ne semble pas avoir de statut particulier avec le SKA, et ce, malgré son grand talent. Pourtant, l’an dernier, il a démontré être capable de jouer et produire dans ce circuit. Peu utilisé par le SKA en début de saison (une moyenne d’un peu plus de trois minutes par match), il avait été prêté au HC Sochi où il avait inscrit 20 points en 27 rencontres, puis été utilisé près de 16 minutes par rencontre.

Le média russe Sports.ru posait d’ailleurs la question, dans une récente publication où il présentait 15 jeunes joueurs qui risquent de faire du bruit cette saison.

«Mais à Saint-Pétersbourg, la concurrence est encore folle et Michkov n’est pas encore entré dans l’action – il n’a pas participé aux deux premiers matchs. Besoin d’une nouvelle location?», écrivait-on.

Photo d'archives, REUTERS

Pas différent

Déjà, on saute aux conclusions en prétendant que les craintes à l’endroit de Michkov étaient réelles, que le jeune a des problèmes de comportement et que c’est ce qui explique qu’il n’est pas utilisé malgré son talent qu’on dit exceptionnel.

Il y a peut-être une partie de vrai, on ne le saura jamais réellement.

Mais la réalité est que le traitement que reçoit Michkov n’a absolument rien de différent de celui qu’a reçu à peu près tous les meilleurs espoirs russes depuis cinq ans.

La KHL n’est pas une ligue de développement et, historiquement, les entraîneurs ne gèrent pas leur banc pour plaire aux équipes de la LNH qui ont repêché leurs espoirs, particulièrement ceux des formations de tête, comme le SKA ou le CSKA de Moscou. Les équipes ont également démontré dans les dernières années ne pas être très enclines à mettre de l’énergie sur le développement d’un jeune qui a l’intention de quitter pour l’Amérique du Nord.

Quelques exemples tendent à le prouver...

Vasily Podkolzin

AFP

Repêché au 10e rang au total par les Canucks de Vancouver en 2019

Statistiques la saison suivante en KHL: 30 parties, 2 buts, 6 passes, 8 points, 8 min 49 s de temps de glace en moyenne par match

La saison suivant sa sélection dans le top 10 de la LNH, Podkolzin a joint le SKA, tout comme Michkov. À son premier match, le 6 septembre 2019, il a joint un grand total de... 40 secondes. À son deuxième? 30 secondes! À son troisième? 1 min 8 s. Il aura finalement dû attendre son sixième match avant de s’approcher de la barre des dix minutes d’utilisation (9 min 10 s). À partir de ce moment, outre à quelques occasions, son temps de glace a davantage tourné entre 9 et 13 minutes.

Rodion Amirov

AFP

Repêché au 15e rang au total par les Maple Leafs de Toronto en 2020

Statistiques la saison suivante en KHL: 39 parties, 9 buts, 4 passes, 13 points et 13 min 54 s de temps de glace en moyenne par match

Décédé récemment d’une tumeur au cerveau, le jeune Amirov faisait partie des plus beaux espoirs de Russie lorsque les Leafs en ont fait leur premier choix en 2020 et il a profité du fait d’évoluer pour un plus petit programme, le Salavat Yulaev d’Oufa, pour être utilisé à outrance. À son premier match de la saison, le 5 octobre 2020, il a passé plus de 22 minutes sur la patinoire. Son utilisation a par la suite quelque peu décliné pour atteindre une moyenne de près de 14 minutes pour la saison.

Ivan Miroshnichenko

AFP

Repêché par les Capitals de Washington au 20e rang au total en 2022

Statistiques la saison suivante en KHL: 23 matchs, 3 buts, 1 passe, 4 points, 8 min 27 s de temps de glace en moyenne par match

Bon, il faut mettre en contexte ici. Miroshnichenko a reçu un diagnostic de cancer, un lymphome hodgkinien, en mars 2022. Les Capitals avaient tout de même décidé de le réclamer et l’attaquant russe, après avoir subi des traitements en Allemagne, avait obtenu le feu vert pour revenir au jeu en novembre 2022. Il avait finalement fait ses débuts avec l’Avangard d’Omsk le 4 décembre, jouant 4 min 28 s. À son dernier match de la saison, le 28 février, il avait été utilisé pendant près de 15 minutes (14 min 50 s), un sommet.

Danila Yurov

Martin Chevalier / JdeM

Repêché par le Wild du Minnesota au 24e rang en 2022

Statistiques la saison suivante en KHL: 59 matchs, 6 buts, 6 passes, 12 points, 8 min 5 s de temps de glace en moyenne par match

Il y a fort à parier que la direction du Wild tape du pied lorsqu’elle prend connaissance de l’utilisation que fait le Metallurg de Magnitogorsk de son choix de premier tour en 2022. Certes, sa moyenne d’un peu plus de huit minutes par match se compare aux autres espoirs de son statut mais il a surtout été le résultat d’utilisation complètement aléatoire. Le 29 novembre, par exemple, il a joué 16 min 22 s. Le match suivant, trois jours plus tard: quatre minutes d’utilisation. Le 5 février, après avoir évolué en moyenne 12 minutes par match lors des trois rencontres précédentes, il a été utilisé... 7 secondes! Heureusement, les choses tendent à se replacer puisqu’il a joué une moyenne de 14 minutes lors de ses deux premiers matchs de la saison en cours.

En comparaison avec les autres Russes choisis en première ronde en 2023...

Michkov a été réclamé au septième rang au total en 2023 et trois autres joueurs de la Russie ont trouvé preneurs au premier tour. À quoi ressemble leur utilisation en ce début de saison?