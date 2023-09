Entrevue: Mon père marchait deux heures pour subvenir à mes besoins, affirme Maxim Lapierre

Avant même d’amorcer mon entrevue avec l’ancien joueur du Canadien Maxim Lapierre, il voulait clarifier une situation qui l’a suivi tout au long de sa carrière dans la LNH. Il a vécu qu’une nuit de sa vie à Saint-Léonard : la nuit de sa naissance. C’est un gars qui a grandi à Repentigny et non pas à Saint-Léonard.

Il jouait pour le Rocket de Montréal, dans la LHJMQ. Sa mère l’a conseillé de prendre une pause du cégep en lui disant tout simplement que la chance de faire carrière dans la LNH n’était pas offerte à tout le monde. Pour elle, il pouvait toujours retourner à l’école. Cependant, elle a ajouté : « Si je ne travaillais pas fort au hockey, le retour à l’école était imminent ».

La poignée de main de Guy Lafleur représentait sa force de caractère. Jean Béliveau qui le tapait sur l’épaule suivi d’un sourire et des mots d’encouragements. Les anciens joueurs du Canadien lui ont enseigné ce que représentait l’honneur de porter les couleurs de cette équipe. Laissez-moi ajouter qu’à chaque fois qu’il mentionnait leur nom, il débutait avec Monsieur Lafleur ou Monsieur Béliveau.

Chaque jour, ton père marchait deux heures pour se rendre à son travail pour subvenir à tes besoins.

À l’époque, je jouais pour la formation junior de Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard. Je n’avais pas de voiture pour me déplacer. Mon père Richard a conduit sa voiture de Repentigny à ma résidence. Une fois, qu’il est arrivé chez moi, il m’a donné les clefs de sa voiture. Il avait décidé de marcher deux heures chaque jour pour se rendre à son travail pour subvenir à mes besoins.

Avant de poursuivre notre conversation, tu veux parler de ta mère.

Ma mère Lyne occupait trois emplois en même temps pour aider financièrement, ma sœur Jennifer et moi. Elle a notamment travaillé pour un dentiste et elle a été agente immobilière. Elle occupait ses emplois en même temps.

Ce n’est pas nécessaire d’être riche pour réussir.

Mes parents nous ont appris, à ma sœur et à moi, qu’il n’était pas nécessaire d’être riche pour réussir. Il suffisait de ne pas craindre d’effectuer plus d’un travail à la fois pour réussir.

Ta sœur est aujourd’hui dentiste.

Souvent, elle devait faire ses devoirs ou étudier à l’aréna pendant que je jouais au hockey. La ténacité de nos parents nous a appris qu’on ne doit pas craindre de travailler pour réussir. Aujourd’hui, ma sœur est dentiste.

Tu as joué un instrument de musique à l’école : le tuba.

Je fréquentais le Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. Un matin avant de quitter pour l’école, mon père m’a rappelé : « Max, tu traînes avec toi ta poche d’hockey, tes bâtons de hockey et ton sac d’école. SVP, choisis un petit instrument ». Je suis revenu à la maison avec mon instrument musical, un TUBA. Encore aujourd’hui, je crois que mon père est choqué.

As-tu pratiqué beaucoup de sports à l’école ?

Je jouais au hockey, au soccer au collège. J’ai gagné l’épreuve cross-country en athlétisme sans oublier la compétition du lancer du javelot.

L’amour de tes parents.

Aujourd’hui, je réalise encore mieux l’amour qu’ils nous ont prodigué, à ma sœur et à moi.

Le premier match de hockey avec ton père.

J’avais à peine 8 ans, lorsque j’ai vu à l’œuvre le Lightning de Tampa Bay et les Nordiques à Québec. J’étais ébloui par luminosité des lumières et de voir des gars patiner aussi rapidement. Je regardais la première période de hockey du Canadien devant la petite télévision dans la cuisine. Je m’endormais par la suite dans mon lit au son de la description du match.

Étais-tu bon au hockey quand tu étais jeune ?

(Un éclat de rire) J’étais rapide et je marquais de buts. Ma carrière a pris un autre tournant dans LNH.

Tu as aimé ton séjour au Midget AAA.

La plus belle période de ma jeunesse a été avec la formation du Cap-de-la-Madeleine. L’amitié avec mes coéquipiers autant sur la patinoire que lors des cours dans le programme sports-études, ce sont des moments que je chéris encore.

Tu es devenu un jeune adulte responsable à Charlottetown.

Le père de famille à ma pension avait un tatou du Canadien sur son cœur. Quand le Canadien gagnait, il était joyeux tout le contraire quand il perdait, il allait rapidement au lit.

Tu as appris l’anglais en 8 mois.

Je ne parlais pas du tout l’anglais lorsque je suis arrivé à Charlottetown et la famille d’accueil encore moins le français. Si je voulais avoir du ketchup ou du pain qui se trouvaient au bout de la table, il fallait que je parle en anglais.

Ta première journée au camp d’entraînement du Canadien.

Je n’oublierais jamais cette journée. Patrice Brisebois m’aperçoit à ma sortie de l’aréna de Pierrefonds. Il s’approche de moi en me disant tout simplement de m’amuser et de faire ce que je dois faire.

Une ovation dans le vestiaire et des larmes qui ont suivi.

Avant mon premier match en carrière, lorsque j’ai mis le chandail du Canadien, Francis Bouillon et les autres joueurs se sont levés pour me souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe. Je suis allé au moins 20 fois dans les toilettes pour me voir devant le miroir avec ce merveilleux chandail que je portais. J’ai pleuré à chaudes larmes lorsque j’ai été présenté à la foule lors de la présentation des joueurs.

Tu as une belle famille

J’ai trois enfants qui sont ma raison d’être. Je veux suivre l’exemple de mes parents qui étaient toujours présents pour moi. Mon épouse, Natasha, que j’ai rencontrée à Vancouver est une femme formidable. Lorsque je lui partage un problème, elle me sourit gentiment et elle trouve une solution. L’amour règne dans notre famille.