«Mystère à Venise»: James Pritchard, l’homme qui protège l’œuvre d’Agatha Christie

James Pritchard est l’arrière-petit-fils de la créatrice d’Hercule Poirot et il a été impliqué de près dans Mystère à Venise de et avec Kenneth Branagh, film mettant en vedette Kelly Reilly, Jamie Dornan, Michelle Yeoh et Tina Fey.

Après Le crime de l’Orient-Express en 2017 et Mort sur le Nil en 2022, Kenneth Branagh se lance dans Mystère à Venise, dans lequel Hercule Poirot est appelé à enquêter sur ce qui semble être des phénomènes paranormaux.

Car, dans un palazzo vénitien d’après la Deuxième Guerre mondiale, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) a pris une sorte de retraite. Mais l’une de ses amies, l’Américaine Ariadne Oliver (Tina Fey), lui parle de séances de spiritisme et le convainc de se rendre dans le palazzo de Rowena Drake (Kelly Reilly). Et lorsqu’un meurtre y est commis, le détective reprend du service afin de démasquer le coupable... et ce ne sont pas les suspects qui manquent.

Un Hercule Poirot 2.0?

«J’ai eu des discussions il y a très longtemps avec Michael Green, le scénariste, sur la possibilité d’utiliser La fête du potiron pour un troisième long métrage», a indiqué James Pritchard lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. L’homme est l’arrière-petit-fils d’Agatha Christie et est aussi, et surtout, le président d’Agatha Christie Limited, la compagnie familiale chargée de veiller, d’un œil de lynx, au respect de l’œuvre de l’écrivaine britannique dont les romans sont les plus vendus au monde.

À 103 ans (La mystérieuse affaire de Style est paru en 1920), Hercule Poirot n’a rien perdu de son attrait – ah, cette moustache! – et a aussi été un peu modernisé pour les besoins du grand écran. Car, contrairement aux deux longs métrages précédents, également écrits par Michael Green, réalisés par Kenneth Branagh et coproduits par Ridley Scott, le scénario ne suit pas exactement le roman dont il est tiré... et n’a, de surcroît, jamais été adapté pour le cinéma.

«Il y a deux ou trois ans, Michael, Kenneth et les studios 20th Century m’ont expliqué leur idée. Après deux adaptations cinématographiques fidèles à deux romans classiques, ils voulaient surprendre les cinéphiles. Et l’une des manières était de changer de ton. Michael avait le sentiment que le fait d’utiliser La fête du potiron lui permettait une incursion dans l’horreur ou le surnaturel. Il voulait aussi s’affranchir du roman, le changement le plus notable étant le fait que l’action du film se déroule à Venise plutôt que dans un village britannique!» a-t-il détaillé.

«Nous travaillons ensemble depuis longtemps, nous nous faisons donc confiance. Lorsque nous avons parlé du film et de la vision globale de la franchise, j’ai été convaincu. Michael m’a également convaincu avec son scénario. Ce que nous avons créé n’est pas une mise en images littérale du roman, comme le suggère le titre que nous avons changé, mais une expérience Agatha Christie brillante, ce qui est l’objectif que nous nous étions fixé.»

James Pritchard a pris la suite de son père en 2015 et, lorsqu’il examine les huit ans qui viennent de s’écouler, il tire un certain nombre de conclusions qui lui permettent d’envisager l’avenir de cette franchise avec sérénité.

«Quand Le crime de l’Orient-Express est sorti, cela faisait très longtemps qu’il n’y avait pas eu de film de meurtre et mystère à gros budget. Depuis, il y a eu les Knives Out, des films de Netflix, des séries télévisées... Je crois que nous assistons à une résurrection de ce genre. Oui, je suis persuadé, tout comme les studios 20th Century, que les cinéphiles peuvent apprécier des intrigues compliquées et de longs dialogues. Et j’espère qu’il s’agit là du début d’une nouvelle ère de popularité des films de meurtre et mystère.»

Mystère à Venise déboule sur les écrans des cinémas de la province dès le 15 septembre.

Et Miss Marple dans tout ça?

Évidemment, devant l’établissement d’une franchise dédiée au détective belge, on peut se demander si, un jour, la fameuse Miss Marple, incarnée en son temps par Angela Landsbury dans Le miroir se brisa, en 1980, reviendra un jour au cinéma.

«Il y a de la place pour Hercule Poirot et Miss Marple. Mon arrière-grand-mère a écrit 66 romans; 33 mettent en scène Hercule Poirot et 13 sont consacrés à Miss Marple. Poirot a toujours fasciné les lecteurs et les cinéphiles, et il a bénéficié d’un corpus littéraire plus important. J’aimerais beaucoup voir Miss Marple adaptée de nouveau et j’espère que nous allons pouvoir démarrer quelque chose bientôt. Elle a passé trop de temps dans l’ombre de Poirot et certaines des histoires avec Miss Marple sont parmi les meilleures œuvres de mon arrière-grand-mère. Oui, j’aimerais les voir adaptées pour le grand écran», a répondu James Pritchard... qui ne se cache pas de préférer la vieille Britannique au détective belge. Affaire à suivre donc.