Nos villes ressemblent à un film de zombies

Vous souvenez-vous de l’époque où le portrait type de l’itinérant était un vieux monsieur sympathique qui avait «un problème de boisson»?

Ce n’était pas un sans-abri, mais un clochard, un robineux.

Qui citait de vieux poètes français et parlait comme un sage.

HEAVY MÉTAL

Ça, c’était la version «folklorique» de l’itinérance. La version «unplugged», acoustique, presque poétique.

Aujourd’hui, on est dans la version hardcore, heavy métal.

Des jeunes schizophrènes qui marchent à quatre pattes et délirent dans une ruelle en attendant leur prochain fix.

C’est comme ça dans le quartier de Downtown Eastside à Vancouver. C’est comme ça près du marché By à Ottawa. C’est comme ça dans le Quartier des spectacles et dans le Village gai à Montréal.

Et ça commence à être comme ça un peu partout au Québec.

Il y a même des campements de sans-abri à Rimouski!

Sans parler de cette pauvre adolescente sans domicile fixe qui a accouché dans un boisé à Gatineau.

Ce n’est plus un problème local. C’est un problème national. Qui touche la province – et le pays – au grand complet.

Et si on ne fait rien, dans cinq ans, les grandes villes canadiennes et québécoises vont ressembler à San Francisco.

Êtes-vous allés à «Frisco», ces dernières années?

Ce n’est plus la ville de la paix et de l’amour, comme dans les années 60-70.

C’est le décor d’un film de zombies.

Les autorités, là-bas, ont complètement perdu le contrôle.

BAISSER LE TON?

Alors ce n’est pas étonnant, devant l’ampleur et l’urgence de la situation, que des maires et des mairesses commencent à parler fort et à exiger des comptes au gouvernement Legault.

C’est bien beau de dire que les villes devraient être mieux gérées, mais aucune municipalité, même la mieux administrée, n’est équipée pour faire face à un tel problème.

Elles ont besoin de l’aide de Québec.

Or, qu’a dit le ministre Carmant?

Que les maires et les mairesses (comme Bruno Marchand, maire de Québec, et France Bélisle, mairesse de Gatineau, qui mènent la charge) devraient «commencer par baisser le ton» et cesser «de lui lancer des tomates».

Désolé, mais quand on a l’impression que personne, en haut, ne nous écoute, c’est normal qu’on hausse le ton.

Comme m’a dit un collègue du Journal hier, il serait temps que François Legault et Pierre Fitzgibbon «arrêtent de gérer le Québec avec des chèques et commencent à gouverner».

C’est bien beau, les cadeaux, mais ce n’est pas le père Noël qu’il nous faut.

C’est un premier ministre.

Un gouvernement qui a une vision.

LES VILLES DÉBORDÉES

Oui, je sais, le problème est infiniment complexe.

Il est question de pauvreté, de logement social, de santé mentale, de toxicomanie, d’abus sexuels (plusieurs des multipoqués qui sombrent dans la drogue puis se retrouvent à la rue ont eu une enfance horrible), etc.

C’est tellement gros qu’on ne sait plus par quel bout commencer...

D’où le besoin d’avoir un plan clair. Pour que tout le monde rame dans la même direction.

Actuellement, les municipalités ont – avec raison – l’impression d’être laissées à elles-mêmes.

Et de devoir régler un problème colossal avec des moyens hyper limités.

VOYAGER SANS QUITTER SON SALON

Jean-Marc Jancovici, un ingénieur français membre du think tank écolo Shift Project, milite pour que chaque être humain n’ait droit qu’à quatre voyages en avion au cours de sa vie!

Et si ta mère ou ton fils vit à l’autre bout du monde, tu fais quoi? Si tu es un athlète qui participe à des compétitions internationales? Un artiste en tournée? Un diplomate?

Certains se demandent s’il y a une vie après la mort. Moi, je me demande s’il y en a une avant.

Allons tous vivre dans le métavers, tant qu’à faire!

UNE FACTURE SALÉE

Tu vas au resto.

Ton plat de pâtes coûte 23$. Avec la TPS, c’est 24,15 $. Avec la TVQ (qui s’applique sur la TPS), c’est 26,44$. Et avec le pourboire à 18% qui est calculé sur le montant total INCLUANT les taxes, c’est 31,19$.

Soit huit dollars de plus!

Au Québec, la taxe TAXE la taxe ! Et tu donnes un pourboire SUR la taxe!

Et ne t’avise pas de donner un pourboire de 15%, car tu vas passer pour un cheap!

Et ça, c’est sans le verre de vin à 14$.

Bref, pas étonnant que tant de restos ferment...

LE ZOO

Air Canada a expulsé deux passagères parce qu’elles avaient refusé de s’asseoir dans des sièges souillés de vomi.

On est loin des vieilles pubs de Pan Am, qui nous présentaient les voyages en avion comme des expériences paradisiaques!

Passagers soûls morts, enfants qui hurlent, gens qui se coupent les ongles d’orteil, passagers qui regardent de la porno sur leur ordi, influenceurs qui font le party – voyager en avion est de plus en plus une épreuve.

Prendre l’avion, c’est comme prendre le métro, dit-on.

Effectivement.

Un vieux métro de New York à deux heures du matin.