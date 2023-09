Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 10 septembre qui valent le détour.

Football : Broncos de Denver c. Raiders de Las Vegas

Getty Images via AFP

Les Raiders de Las Vegas ont conclu leur calendrier préparatoire avec un dossier de 2-1. La formation du Nevada a inscrit 34 points à chacune de ses deux victoires. Une nouvelle ère s’amorce également chez les Raiders puisqu’ils ont un nouveau quart-arrière partant. Il s’agit de Jimmy Garropolo qui a signé un pacte de trois ans d’une valeur totale de 72,750 millions $ avec Las Vegas. De plus, ils affrontent un rival de la section Ouest dans l’Association nationale soit les Broncos de Denver. Les Raiders ont connu du succès face à l’équipe du Colorado puisqu’ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers rendez-vous face aux Broncos. Également, ils ont marqué 120 points contre les Broncos et ils n'en ont accordé que 85 face à Denver lors de cette séquence.

Prédiction : Victoire des Raiders de Las Vegas - 2,50

Baseball : Brewers de Milwaukee c. Yankees de New York

Getty Images via AFP

Les Brewers de Milwaukee doivent accumuler des victoires d’ici la fin de la saison s’ils souhaitent terminer au sommet de la section Centrale dans la Ligue nationale. L’équipe du Wisconsin affiche un dossier de 79-62 et elle a présentement une avance de quatre matchs et demi sur les Cubs de Chicago. Les Brewers se mesurent présentement aux Yankees de New York dans une série de trois matchs. Milwaukee a d’ailleurs remporté les deux premiers duels de cette série. Concernant les Yankees, ils sont dans la cave de la puissante section Est de la Ligue américaine en dépit d’un dossier de 70-72.

Prédiction : Victoire des Brewers de Milwaukee - 2,10

Tennis : Novak Djokovic c. Daniil Medvedev

AFP

Novak Djokovic (deuxième raquette mondiale) a été sensationnel depuis le début des Internationaux des États-Unis en ne perdant que deux manches en six parties depuis le début du tournoi. Pour cette grande finale, il va faire face à nul autre que Daniil Medvedev (troisième raquette mondiale). Djokovic a largement eu le dessus en carrière sur son adversaire en remportant neuf des 14 duels entre les deux joueurs. Le Serbe a remporté 103 jeux contre 98 pour Medvedev lors de leurs huit derniers rendez-vous.

Prédiction : Victoire de Novak Djokovic 3 à 2 - 5,80