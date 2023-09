Que veux-tu, le PLQ on n’en veut plus

Au caucus pré-sessionnel du PLQ la semaine dernière, personne ne s’est porté volontaire pour être le capitaine du Titanic rouge. Ça se comprend. Le parti vient de subir la pire défaite de son histoire ne récoltant que moins de 15% des voix, derrière Québec solidaire et le Parti québécois, moins de votes qu’à l’élection précédente dans 124 des 125 circonscriptions. Il est dorénavant retranché dans son assise électorale incompressible, son château fort sur l’Île-de-Montréal, à Laval et dans l’Outaouais. Il conserve son statut d’opposition officielle à cause de ses majorités ahurissantes chez les anglo-ethniques. Mais les libéraux veulent quand même se faire « les porte-paroles » des Québécois de toutes les régions du Québec. Quelle farce !

Quand son chef par intérim Marc Tanguay dit que le parti s’appliquera surtout à «être à la défense de son monde» il faut comprendre qu’il parle de la minorité anglo-ethnique qui constitue plus de 90 % de ses électeurs.

La traversée du désert rouge

On a appris que le rapport sur la relance du parti, copiloté par l’ex-sénateur André Platte... pardon Pratte, devrait être présenté à la mi-octobre. Ça ne sera d’aucune importance dans la mesure où le parti est condamné à défendre ses électeurs canadian and only canadian du West Island et assimilés qui n’ont pas changé du plébiscite de la crise de la conscription de 1942 au référendum de 1995. Non, c’est toujours non.

Tanguay s’est dit confiant de voir les libéraux reprendre la circonscription de Jean-Talon que les électeurs ont pourtant rejeté avec un haut-le-cœur, ne leur accordant que 14 % des voix. On les comprend... après les abjectes administrations Charest-Couillard (entonner ici le thème musical du «Parrain»).

Et bonne chance ! Les mafieux, les magouilleurs et les opportunistes, qui s’agglomèrent au Parti libéral - pour qui seuls comptent le pouvoir et ses possibilités d’enrichissement - lorgnent maintenant la CAQ.

Les libéraux disent non à Balarama

Et l’homme qui représenterait le mieux ce qu’est le PLQ, Balarama Holness, avoue avoir approché le parti aux dernières élections qui a repoussé ses avances. «Ils ont dit non parce que je n’apporte aucune valeur ajoutée en dehors de Montréal», a indiqué Holness à Benoit Dutrizac à Qubradio

Perspicace, il estime que le PLQ n’aura pas beaucoup de succès avant deux décennies. Il doit attendre que la démographie et l’immigration non francophone fassent leur œuvre et altèrent la composition linguistique d’autres régions du Québec. C’est déjà commencé à Laval. Pour le moment,Holness estime qu’assumer la direction du parti est un suicide politique.

Le discours anti-québécois décomplexé et partitionniste de Balarama Holness correspond parfaitement aux espoirs des électeurs libéraux. « Branche provinciale » du PLC, le PLQ est le fer-de-lance, du fédéralisme inconditionnel trudeauiste-chrétienneux. Le parti libéral - avec ou sans Q - c’est « l’argent et le vote ethnique », selon la formule consacrée explicite de Jacques Parizeau.

Le Parti libéral de Jean Charest et l’Union Nationale de Maurice Duplessis sont les partis les plus corrompus de l’histoire du Québec. On l’a vu avec la commission Charbonneau et les multiples scandales mafioso-financiers qui l’ont souillé à jamais. Mais sa base électorale est imperméable à toutes les révélations qui l’éclaboussent. Il est le seul parti au Québec qui défende ses intérêts au détriment de ceux de la majorité francophone.