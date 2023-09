Rentrée culturelle: 15 pièces de théâtre à surveiller cet automne

La rentrée théâtrale sera riche cette année tant à Québec qu’à Montréal. Voici une liste de pièces variées qui valent le détour.

À Montréal

LA DERNIÈRE CASSETTE

Le dramaturge Olivier Choinière rend hommage à un de ses mentors : le grand homme de théâtre André Brassard, décédé l’an dernier. Dans cette production, un vieil homme devenu handicapé appelé AB se remémore sa vie de metteur en scène reconnu de tous, notamment en écoutant des bandes audio. Bien qu’il y ait beaucoup de ressemblance avec André Brassard, ce personnage reste fictif. Il est porté par la talentueuse Violaine Chauveau, l’une des muses du célèbre metteur en scène.

► La dernière cassette est présentée au Théâtre de Quat’Sous du 5 au 30 septembre

SALLE DE NOUVELLES

Photo tirée du site du Théâtre Jean-Duceppe

Montée à Québec en 2021, cette comédie noire qui est inspirée du film Network, sorti en 1976, arrive à Montréal avec trois ans de retard. Cette production écorche les médias. Que ce soit l’exploitation du populisme, l’avènement de l’information-spectacle ou les désirs d’enrichissement des magnats de cette industrie, la critique est cinglante. Denis Bernard se distingue en jouant un chef d’antenne qui change de ton en apprenant qu’il devra quitter son poste, un rôle qui lui a valu le prix d’interprétation masculine de l’Association québécoise des critiques de théâtre.

► Salle de nouvelles est présentée chez Duceppe du 6 septembre au 9 octobre

COURVILLE

Présentée à Québec en 2021, cette création de Robert Lepage explore l’adolescence dans ce coin de banlieue de la Capitale-Nationale durant les années 1970. Le metteur en scène s’inspire du bunraku, une forme de théâtre japonais, dans lequel de grandes marionnettes sont sur les planches. L’inventivité visuelle sera aussi au rendez-vous !

► Courville est présentée au TNM du 12 septembre au 7 octobre

LES MUTANT-E-S

Photo tirée du site du Théâtre d’Aujourd’hui

Des quarantenaires retournent sur les bancs d’école sans professeur ni modèle. Ils sont livrés à eux-mêmes pour relever une série d’exercices afin d’obtenir leur diplôme. Le duo Sylvain Bélanger et Sophie Cadieux a ainsi pondu la suite de Les Mutants qui se penche sur l’éducation et le développement de la pensée collective.

► Les mutant-e-s est présentée du 18 septembre au 14 octobre au Théâtre d’Aujourd’hui

CORDE. RAIDE

Photo tirée du site du Théâtre Espace Go

Le duo Alexia Bürger (mise en scène) et Fanny Britt (traduction) nous plonge dans un texte de la Britannique debbie tucker green (qui écrit son nom en minuscule). Cette créatrice imagine un monde dans lequel la peine capitale est rétablie. Une femme noire victime de violence doit décider de la peine que subira son agresseur. La trame promet d’être plus complexe que son point de départ. Ce huis clos est porté par Patrice Dubois, Eve Landry et Stephie Mazunya.

► corde. raide est présentée à l’Espace Go du 19 septembre au 15 octobre

UN REEL BEN BEAU, BEN TRISTE

Cette tragédie québécoise de Jeanne-Mance Delisle raconte l’histoire d’une famille menée par un père despote dont le fils épouse son comportement au grand dam de la mère et de ses filles. Monté pour la première fois il y a plus de 40 ans, ce texte souligne les mécaniques de l’abus et du déni. Marc Béland signe la mise en scène.

► Un reel ben beau, ben triste est présentée au Théâtre du Rideau Vert du 27 septembre au 28 octobre

LES PLOUFFE

Photo tirée du site du Théâtre Denise-Pelletier

La plus célèbre famille de Québec débarque à Montréal. Écrite en 1948 par Roger Lemelin, cette œuvre marquante raconte les péripéties des Plouffe à l’aube de la Deuxième Guerre mondiale. Cette rencontre avec un Québec révolu aborde des thèmes comme le poids du clergé, le nationalisme et l’entraide. Cette pièce a connu un vif succès lors de sa présentation en 2020 au Trident à Québec.

► Les Plouffe est présentée au Théâtre Denise-Pelletier du 27 septembre au 21 octobre

GÉNÉRATION DANSE

Photo tirée du site du Théâtre la Licorne

L’adolescence est au cœur de cette comédie éclatée écrite par l’Américaine Clare Barron qui lui a valu les honneurs. Les joies et les peines, ainsi que les rêves de ces jeunes épris de danse sont au menu dans ce spectacle mis en scène par Sophie Cadieux.

► Génération danse est présentée à la Licorne du 10 octobre au 18 novembre

DOCTEURE

Photo tirée du site du Théâtre Jean-Duceppe

Pascale Montpetit se glisse dans la peau d’une docteure qui crée une controverse en empêchant un prêtre d’aller au chevet d’une adolescente en voie de mourir à la suite d’un avortement bâclé. Cette œuvre du Britannique Robert Icke est décrite comme un thriller moral qui met en scène l’éthique médicale face à la religion et les questions liées au genre.

► Docteure est présentée chez Duceppe du 18 octobre au 18 novembre

PROJET POLYTECHNIQUE

Photo tirée du site de Salle Albert Rousseau

Cette pièce documentaire revient sur la tragédie de la Polytechnique qui a coûté la vie à 14 femmes. Elle donne une voix à la militante féministe Léa Clermont‐Dion et à Nathalie Proùvost, blessée lors de l’attaque, mais aussi à un porte-parole du lobby des armes à feu ainsi qu’à un masculiniste qui voit le tueur comme un héros.

► Projet Polytechnique est présentée du 14 novembre au 13 décembre

À Québec

HOSANNA OU LA SHÉHÉRAZADE DES PAUVRES

Photo tirée du site du Théâtre du Trident

Cette relecture de Hosanna, écrite en 1973 par le célèbre dramaturge Michel Tremblay, est le fruit du travail de Maxime Robin qui signe aussi la mise en scène. Ancien travesti appelé Hosanna, Claude Lemieux vivote dans son appartement de misère. Interprété par Luc Provost (mieux connu sous les traits de Mado Lamotte), ce solitaire reçoit la visite d’un journaliste qui le replonge dans les années 70, et donc dans la peau d’Hosanna qui fraie avec Cuirette, Sandra, la duchesse de Langeais et tous ces personnages qui ont marqué cette œuvre de Tremblay.

► Hosanna ou la Shéhérazade des pauvres est présentée au Trident du 12 septembre au 7 octobre

POUR LA SUITE DU MONDE

Pour la suite du monde est un documentaire poétique et ethnographique de 1962 sur la vie des habitants de L’Isle-aux-Coudres qui occupe une place centrale dans la cinématographie québécoise. Cette œuvre de Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière est librement adaptée par la troupe La Trâlée qui s’est déjà attaquée à d’autres classiques du grand écran comme Rashomon et Citoyen K. Assurant la mise en scène, Lorraine Côté s’est aussi chargée de l’adaptation en collaboration avec Nicola Boulanger.

► Pour la suite du monde est présentée à La Bordée du 19 septembre au 14 octobre

LE PROJET RIOPELLE

Photo tirée du site du Théâtre le Diamant

Encensé à Montréal lors de sa présentation au printemps dernier, Le Projet Riopelle révèle le génie visuel du dramaturge Robert Lepage. Cet hommage au grand peintre québécois Jean Paul Riopelle est marqué par une créativité débordante. Chronologique et pédagogique, la pièce se rapproche du documentaire avec des images d’archives et des narrations explicatives. Luc Picard est brillant sous les traits de Paul-Émile Borduas ainsi que dans la peau de Riopelle à partir de l’âge mûr. Anne-Marie Cadieux se distingue également en incarnant sa conjointe de longue date, l’artiste expressionniste américaine Joan Mitchell.

► Le Projet Riopelle est présenté au Diamant du 19 octobre au 19 novembre

LÀ OÙ JE ME TERRE

Cette production adapte le roman biographique de Caroline Dawson qui a été salué par la critique et adopté par les lecteurs. L’autrice raconte comment elle a quitté le Chili à l’âge de sept ans avec ses parents en 1986 pour venir s’établir ici. Caroline Dawson aborde les défis de l’immigration, comme de s’intégrer dans sa nouvelle culture et de renoncer à son passé. La notion d’identités multiples est au cœur de son propos qui a été transformé pour le théâtre par Michel Nadeau. La mise en scène est signée Guillaume Pepin.

► Là où je me terre est présentée à La Bordée du 31 octobre au 25 novembre

MADRA

Photo tirée du site du Théâtre la Licorne

Les parents seront certainement interpellés par cette pièce qui s’interroge sur ceux à qui l’on fait confiance avec notre enfant. Un couple dévoué élève de leur mieux leur fils de trois ans, mais ce dernier est impliqué dans un incident à la sortie d’un café lorsqu’il était gardé par sa grand-mère. Cet événement bouscule le père et la mère qui remettent alors en question la confiance accordée à leur entourage. Sylvie De Morais-Nogueira et Frédéric Blanchette font partie de la distribution.

► Madra est présentée au Théâtre Périscope du 14 novembre au 25 novembre