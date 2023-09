Séisme monstre: une nuit interminable pour les Marocains d'ici

Plusieurs membres de la communauté marocaine du grand Montréal ont été incapables de fermer l’œil dans la nuit de vendredi à samedi, espérant de tout cœur que le séisme qui a ravagé leur pays d’origine ait épargné leurs proches.

«J’ai passé toute la nuit dans les [médias] d’information», résume Youssef Kantari, propriétaire de la boucherie Walima, sur la rue Jean-Talon, à Montréal.

«Notre famille a passé toute la nuit dehors parce qu’ils ont peur qu’un deuxième tremblement de terre se produise», ajoute-t-il.

L’inquiétude se lisait sur le visage de l’ensemble des Marocains rencontrés par Le Journal samedi, alors que d’heure en heure, le bilan des victimes continuait de s’alourdir.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

On comptait jusqu’à tout récemment plus de 2000 décès et autant de blessés.

La secousse tellurique qui a fait trembler le Maroc fut d’une magnitude de 6,8 à 23 h 11, heure locale, selon l’Institut de géophysique américain (USGS).

Le village de Tafeghaghte, à 60 km au sud-ouest de Marrakech, a été presque entièrement décimé par le tremblement de terre dont l’épicentre ne se trouve qu’à une cinquantaine de kilomètres, selon une équipe de l’AFP.

Communication difficile

Les dégâts sont tels que le partage d’informations a été affecté.

«Il y avait même des parties [du pays] où il n’y avait plus de réseau pour communiquer avec les gens, c’est ça qui a créé un peu de peur aussi», a indiqué Mouslih Yassine, employé au Cybercafé Amistad, dont les parents sont à Casablanca, ville située au nord de Marrakech.

Les personnes interrogées par Le Journal étaient néanmoins toutes soulagées de savoir que leur entourage était en sécurité.

«Notre cœur est avec les familles qui ont perdu des proches, mais on se dit quand même être chanceux que ce n’est pas arrivé dans une ville peuplée comme Casablanca», souligne Ayoub Machaar, qui est venu prendre des nouvelles de ses compatriotes au Amistad.

Photo Agence QMI, Sidney Dagenais

Pincement au cœur

Que des connaissances aient été touchées ou pas par le drame, les Marocains installés ici ont un pincement au cœur en constant les dommages causés par le séisme.

Ayoub Machaar remet d’ailleurs souvent les pieds au Maroc. «C’est comme un devoir annuel», illustre-t-il.

Au salon de coiffure Marrakech, Thami Dehaoui avait, lors de notre passage, les yeux rivés sur une petite télévision, où la chaîne Al Jazeera diffusait en continu les derniers développements sur la catastrophe.

«Toute ma famille est là-bas, mais tout le monde est sauf, assure-t-il. On est loin. Vraiment, c’est difficile.»