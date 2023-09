Si c’est ça le Québec de demain: non merci!

Un Québec où, le 29 juin dernier, une itinérante de 27 ans de la région de Gatineau a dû accoucher seule dans le bois.

Heureusement, de bonnes âmes qui l’entendaient crier sa souffrance ont contacté le 9-1-1 et des ambulanciers l’ont secourue, avec le nouveau-né, sur la voie publique, selon ce qu’a rapporté Le Droit vendredi.

Dans un extrait vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux, on voit et on entend la mairesse de Gatineau, France Bélisle, racontant ce fait sordide, en marge du sommet pour la fiscalité des villes.

Mme Bélisle tentait de sensibiliser le gouvernement au manque de ressources pour faire face à la situation de l’itinérance dans les villes.

Écoutez l’entrevue avec France Bélisle à l’émission de Benoit Dutrizac via QUB radio:

Une mairesse à bout!

Voilà une mairesse qui fait davantage que compter les saillies de trottoirs et le retrait des places de stationnement pour s’endormir le soir.

France Bélisle s’occupe des humains, de ceux qui, démunis, se voient contraints de s’abriter sous des tentes et de trouver refuge dans tous les parcs de sa ville.

Qu’une itinérante ait dû accoucher seule dans le bois, elle trouve ça inadmissible, Mme Bélisle.

«Je suis en train de faire votre job», lance-t-elle à Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, en exigeant de son ministère des ressources et des mesures concrètes.

Réprimande

Pendant ce temps, Carmant dit aux maires de baisser le ton!

Difficile de ne pas y voir une réprimande envers la mairesse Bélisle, qui parle sûrement trop fort à son goût.

Devrait-elle attendre que les exigences du ministre Carmant soient satisfaites avant d’intervenir elle-même pour trouver des solutions à une situation alarmante?

Tant que des gens comme vous et moi devront se contenter du métro, d’une entrée de commerce ou d’un coin de trottoir pour dormir, nous aurons échoué en tant que société.

Je crois que Mme France Bélisle, elle aussi, refuse une société si injuste.