Sophie Dupuis et Théodore Pellerin plongent dans l’univers des drag-queens dans le film «Solo»

Quand elle a commencé à écrire le scénario de Solo, son troisième long métrage campé dans l’univers polarisant des drag-queens, la réalisatrice Sophie Dupuis était loin de se douter que son film prendrait une tournure aussi politique, au moment de sa sortie. «On ne s’attendait pas du tout à cela», confie-t-elle en entrevue au Journal.

C’est que les drag-queens ont beaucoup fait jaser – ici comme ailleurs – depuis que la réalisatrice a couché sur papier les premières lignes de son scénario, il y a quelques années.

Chez nos voisins du Sud, certains états (dont le Tennessee) ont récemment soumis des projets de loi visant à interdire les spectacles de drag-queens en dehors des cabarets pour adultes. Chez nous, en mai dernier, l’activité pour enfants L’heure du conte a été perturbée par un groupe de manifestants qui s’opposaient à l’idée de voir une drag-queen lire une histoire à un jeune public.

«Je suis étonnée de voir à quel point on régresse au niveau de l’acceptation et des lois entourant la communauté LGBTQ+ , se désole Sophie Dupuis (Souterrain).

Aux États-Unis, les drags sont visées mais c’est pour viser finalement toute la communauté trans. C’est dangereux. Je suis scandalisée et apeurée par tout ce qui se passe en ce moment. Ce n’était pas prévu au départ que mon film porte cette cause-là. Mais si ça peut aider à faire avancer tout cela et à sensibiliser les gens en leur montrant que l’art de la drag, c’est beau, c’est important et ça fait du bien, alors tant mieux!»

Présenté cette fin de semaine en première mondiale au Festival de Toronto, Solo relate le parcours de Simon (Théodore Pellerin), une étoile montante de la scène drag-queen de Montréal, qui tombe follement amoureux d’Olivier (Félix Maritaud), une nouvelle recrue du bar où il travaille. Mais leur relation, passionnelle au départ, deviendra rapidement toxique en raison de la personnalité narcissique d’Olivier.

«J’avais envie de parler de l’art de la drag mais aussi de raconter une histoire d’amour toxique alors j’ai décidé de combiner les deux sujets dans un même scénario, explique la cinéaste.

«Ça me ressemble, en plus. L’énergie des drags, des spectacles, et l’effervescence des partys... C’est quelque chose que j’ai envie de montrer dans mon cinéma. Et parler de relations toxiques, dans cette énergie-là, je trouvais ça le fun.»

Acteur fétiche

Solo est la troisième collaboration entre Sophie Dupuis et son acteur fétiche, Théodore Pellerin, après Chien de garde et Souterrain. Le personnage de Simon a été écrit spécialement pour lui.

«C’est la première fois que j’écris un scénario avec un acteur en tête, admet-elle. J’avais envie de faire ça avec Théo. Mais c’était important aussi de recruter des acteurs issus de la communauté drag pour les inviter dans la création. Je ne voulais pas arriver sur le plateau de tournage en prétendant être la seule experte du milieu drag.»

Il faut dire que la cinéaste originaire de Val-d’Or avait bien fait ses devoirs. Fidèle spectatrice de la populaire émission RuPaul’s Drag Race, elle a dévoré tout le contenu drag qu’elle a pu trouver sur Internet avant de s’atteler à l’écriture du scénario.

«J’ai fait la recherche de mon bord, insiste-t-elle. Je ne voulais pas arriver dans la scène drag montréalaise en disant: “allo, j’aime ça, les drag-queens, ouvrez-moi vos portes, je veux faire un film sur vous”. Je leur ai fait lire mon scénario seulement quand il a été terminé et ils m’ont dit: “OK, toi, tu sais de quoi tu parles”. Ils ont approuvé en me disant que ce que j’avais écrit leur ressemblait.»

Théodore Pellerin a aussi effectué un important travail de préparation pour se glisser dans la peau du personnage de Simon. L’acteur de 26 ans a notamment suivi des cours de danse et peaufiné ses chorégraphies avec Gérard Reyes, un pionnier de la scène Kiki Ballroom de Montréal.

«J’ai fait beaucoup de recherche, pour explorer le monde de la drag et comprendre ses origines, résume-t-il. Ça m’intéressait déjà mais je ne connaissais pas vraiment l’histoire de la drag, ni ses grands personnages et ses pionniers. J’ai aussi effectué un travail d’exploration afin de développer une féminité propre à moi pour l’intégrer à mon corps en me sentant à l’aise en développant les chorégraphies. Ç’a été un travail quand même assez important et très intéressant.»

Solo prend l’affiche le 15 septembre et sera présenté en ouverture du Festival de cinéma de la Ville de Québec le 14 septembre.