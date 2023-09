Sous enquête, Bruce Arena démissionne

En congé administratif depuis le début du mois d'août, Bruce Arena a démissionné de son poste d'entraîneur-chef du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Richie Williams sera donc l'entraîneur-chef par intérim de l'équipe jusqu'au terme de la présente campagne, alors que Curt Onalfo poursuivra dans ses fonctions de directeur sportif par intérim.

Sous enquête par le Revolution en raison d'allégations de «remarques insensibles et inappropriées», Arena a préféré remettre sa démission. La nature des commentaires de l’homme de 71 ans n’a pas été dévoilée.

L'ancien entraîneur des Revs a toutefois reconnu dans un communiqué qu'il a fait «des erreurs et qu'il voulait réfléchir sur la situation afin de corriger ses gestes».

Par voie de communiqué, la MLS a déclaré «qu'une enquête a confirmé certaines allégations et que si Arena désirait revenir dans la MLS, il devrait soumettre une demande officielle au commissaire.»

Arena est l’entraîneur le plus prolifique de l’histoire de la Major League Soccer (MLS), avec 262 victoires en saison régulière. Il a également remporté cinq coupes MLS et quatre titres d’entraîneur de l’année avec le D.C. United, les Red Bulls de New York, le Galaxy de Los Angeles et le Revolution.

Il est aussi un ancien sélectionneur des États-Unis, lui qui a mené l’équipe durant trois Coupes du monde, entre 1998 et 2006.